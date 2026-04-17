Ethiopie: Le pays dépasse les 10 000 MW de capacité électrique, annonce le Premier ministre Abiy Ahmed

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie a atteint les 10 000 mégawatts, contre environ 4 000 au début des réformes engagées ces dernières années.

S'exprimant lors de l'inauguration du parc éolien d'Assela, qui injecte plus de 100 mégawatts supplémentaires dans le réseau national, il a souligné que cette progression est le fruit des transformations profondes menées dans le secteur de l'énergie au cours des six à sept dernières années.

Selon lui, la production a plus que doublé, tandis que les revenus du secteur ont connu une forte croissance, passant d'environ 7 milliards à plus de 75 milliards de birrs, marquant ainsi un redressement significatif d'un secteur autrefois fortement endetté.

Le Premier ministre a également indiqué que, pour la première fois, Ethiopian Electric Power a enregistré un bénéfice de 7 milliards de birrs en seulement six mois, attribuant cette performance à l'amélioration de la gestion financière et à l'achèvement de projets longtemps restés en suspens.

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Il a souligné l'émergence d'une nouvelle dynamique axée non seulement sur le lancement, mais aussi sur la réalisation effective de grands projets énergétiques, citant notamment les avancées dans les domaines de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne.

Le parc éolien d'Assela, construit pour un coût d'environ 145 millions d'euros avec l'appui du Royaume du Danemark, devrait rentabiliser son investissement en l'espace de deux ans.

Selon le Premier ministre, ce type de projet illustre une approche responsable en matière de financement, permettant d'éviter un endettement excessif à long terme.

Il a salué le soutien du Danemark, précisant qu'il combine prêts concessionnels et dons, qualifiant même le projet d'exemple de partenariat avantageux.

Il a également mis en avant les retombées économiques du projet, notamment dans la région d'Arsi, connue pour son potentiel agricole, soulignant que le développement des infrastructures énergétiques, associé à celui des routes et de l'agro-industrie, facilitera l'accès aux marchés et renforcera les revenus des agriculteurs.

Enfin, il a affirmé que l'expansion continue de la capacité énergétique, appuyée par des solutions solaires hors réseau et d'autres initiatives en énergies renouvelables, jouera un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions de vie et l'accélération du développement du pays.