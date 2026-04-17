Sénégal: BRVM - 5ème journée de baisses ininterrompues des indices phares de la Bourse ce jeudi 16 avril 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 avril 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les indices phares ont enregistré leur 5ème journée de baisses ininterrompues.

L'indice BRVM composite a enregistré une forte baisse de 1,09% à 397,33 points contre 401,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en forte baisse de 1,15% à 186,29 points contre 188,45 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,08% à 154,72 points contre 156,41 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,52% à 278,64 points contre 280,09 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 1,09% à 153,00 points contre 154,69 points la veille.

Au niveau des indices sectoriels, on note la forte baisse des indices BRVM -Industriels (moins 3,11% à 195,94 points), BRVM Télécommunications (moins 2,45% à 100,04 points) et BRVM Consommation de base (moins 1,86% à 264,17 points). Il faut tout de même souligner la forte hausse de 1,90% à 189,06 points de l'indice Consommation de base.

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La valeur des transactions est passée de 1,624 milliard FCFA la veille à 5,261 milliards FCFA ce jeudi 16 avril 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 169,043 milliards, s'établissant à 15 319,235 milliards FCFA contre 15 488,278 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 1,221 milliard FCFA, en passant de 11 920,745 milliards FCFA la veille à 11 919,524 milliards FCFA ce 16 avril 2026.

Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 6,01% à 3 000 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,10% à 16 500 FCFA), BOA Bénin (plus 4,38% à 7 985 FCFA) CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,33% 1 550 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,76% à 2 050 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 5 860 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 1 750 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 57 500 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 3 930 FCFA) et ETI Togo (moins 6,67% 28 FCFA).