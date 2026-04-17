Gabon: 'Je porte désormais la responsabilité de représenter et de défendre les priorités de 23 pays membres'

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Le Gabon prend aujourd'hui la présidence du Groupe Afrique II au sein du Groupe de la Banque mondiale. Je porte désormais la responsabilité de représenter et de défendre les priorités de 23 pays membres.

Ma prise de fonction fait suite à une cérémonie officielle de passation en présence de Monsieur Harold Tavares, Administrateur pour le Groupe Afrique II, et de plusieurs Gouverneurs. C'est pour moi un moment de continuité, de confiance et d'ambition partagée.

Je succède à Monsieur Ilyas Moussa Dawaleh, Ministre de l'Économie et des Finances de la République de Djibouti. Ce passage de relais s'inscrit dans un esprit de coopération renforcée et de solidarité entre nos États.

Le Président sortant a rappelé les enjeux de ce mandat : défendre les intérêts de nos pays face à un contexte international difficile, marqué par le coût élevé des financements et les effets persistants des crises globales sur nos économies.

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Dès maintenant, je veux faire de cette présidence un véritable levier d'action et de résultats concrets. Avec le Vice-Gouverneur Thierry Minko à mes côtés, je porterai des priorités claires : l'emploi des jeunes, un soutien renforcé aux petits États, l'action climatique, le renforcement du multilatéralisme et une meilleure coordination entre le FMI et la Banque mondiale.

Le Gabon s'engage à faire entendre une voix collective plus forte, plus audible, et résolument tournée vers des solutions durables pour le développement.

Je remercie le Président sortant, l'Administrateur et ses équipes pour leur engagement constant, et je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée.

Louise Pierrette MVONO,

Ministre de la Planification et de la Prospective