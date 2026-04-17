Afrique: Le gouvernement signe un protocole d'accords avec le G7

Dakar — Le gouvernement a signé, jeudi, un protocole d'accords avec le G7, une intersyndicale regroupant les sept syndicats les plus représentatifs du secteur de l'Education et de la formation en vue de "sauver" l'année académique 2025-2026.

Les ministres concernés et les responsables syndicaux se sont réunis pour étudier le niveau de suivi des engagements du 7 avril 2026. Les deux parties ont longuement échanger avant de trouver un accord sur l'essentiel des points de revendication.

Cette rencontre marathon de négociations avait pour but de finaliser et de consolider le projet de protocole d'accord.

L'Etat a pu consentir une série d'engagements majeur relatifs notamment au statut des décisionnaires et la réforme liée à la retraite à 65 ans.

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Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public est revenu sur le processus ayant abouti à ce protocole d'accord qui "n'a pas été évident".

"Nous avons traversé plusieurs jours, plusieurs nuits sur ce protocole. Il y a une indulgence de part et d'autre parce qu'un protocole par moment ça devient très chaud. Chacun de nous a été très responsable et nous avons pu traversé des moments parfois difficile", a dit M. Boucal.

Le secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (CUSEMS), Aliou Diouf dit avoir placé le pays au-dessus de tout avec la signature de ce protocole.

"Nous venons de terminer un long processus qui a été pénible très dure. Les protocoles d'accords normalement sanctionnent la fin des mouvements de grève mais s'il y a des grèves cycliques dans l'éducation, c'est parce que très souvent, on assistait à la signature de protocoles qui n'étaient pas respectés", a-t-il avancé.