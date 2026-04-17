Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la célébration de la Journée du savoir, le 16 avril de chaque année, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de remise du Prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa deuxième édition.

Lors de cette cérémonie qui s'est tenue au Pôle scientifique et technologique "Abdelhafid Ihaddaden" à Sidi Abdellah (Alger), sous le slogan "Innovons aujourd'hui pour construire l'Algérie de demain", le Premier ministre a lu le message du président de la République, dans lequel il a indiqué que cet évènement "n'est pas une simple occasion académique, mais l'expression explicite de l'orientation de l'Etat et de la volonté de

ses institutions qui oeuvrent avec constance à consolider la place de l'Algérie parmi les pays qui produisent le savoir et ne le consomment pas, et qui maîtrisent la technologie et ne se contentent pas de l'importer".

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La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, de plusieurs membres du gouvernement, et du conseiller auprès du président de la République, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, M. Nasreddine Bentifour, ainsi que d'une élite d'enseignants, de chercheurs, et d'étudiants.

Le Premier ministre a visité une exposition organisée à cette occasion, consacrée à la présentation de projets de recherche nationaux innovants, l'occasion de rappeler les orientations du président de la République

visant à "faire avancer ces projets pour leur concrétisation effective sur le terrain, traduisant ainsi l'orientation vers le passage de l'approche théorique à la mise en oeuvre pratique".

La cérémonie a été marquée par la distinction de six lauréats, répartis entre les catégories des enseignants-chercheurs et des étudiants universitaires innovants, issus de différents établissements universitaires et centres de recherche à travers le territoire national, lesquels ont reçu des certificats de distinction et des prix en reconnaissance de leurs contributions scientifiques remarquables.

Institué par le président de la République, ce prix s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat visant à renforcer la recherche scientifique et à promouvoir l'innovation à travers l'encouragement de la transformation des résultats de la recherche en applications concrètes contribuant à l'appui du processus de développement national et à l'ancrage des bases de l'économie du savoir, dans une orientation claire vers le passage de la logique théorique à la mise en oeuvre pratique.

Cette initiative vise aussi à récompenser les meilleurs projets de recherche innovants à dimension pratique, notamment dans des domaines stratégiques comprenant la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l'intelligence artificielle et l'économie du savoir.

La liste nominative des lauréats du Prix du président de la République pour le chercheur innovant, dans sa 2e édition, comprend, dans la catégorie des chercheurs, Kharfi Faycal de l'Université de Sétif 1, Ouahab Abdellah et Boumrah Yacine du Centre de recherche et développement de la Gendarmerie nationale (CRD-GN) de Bouchaoui, et Smail Hassen de l'Université de Batna 2.

La liste des lauréats dans la catégorie des étudiants comprend Aireche Marwa de l'Ecole supérieure en sciences biologiques d'Oran (ESSBO), Daoud Inès de L'Ecole Nationale Supérieure d'Intelligence Artificielle (ENSIA), Bouzeghrane Soumia de l'Université de Laghouat.