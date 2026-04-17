Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 avril 2026

revue de presse

Congo Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso prête serment pour un 5e mandat

À Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso a officiellement prêté serment ce jeudi 16 avril, ouvrant un nouveau quinquennat à la tête de la République du Congo. Organisée au stade de Kintélé, cette investiture, en présence de plusieurs chefs d’État et représentants internationaux, consacre la continuité institutionnelle dans un pays marqué par la longévité exceptionnelle de son dirigeant.

Réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du 15 mars avec plus de 94 % des suffrages, le chef de l’État, âgé de 82 ans, totalise plus de quatre décennies au pouvoir, entrecoupées d’une parenthèse dans les années 1990. Figure centrale du paysage politique congolais, il entame ainsi un cinquième mandat dans un climat mêlant stabilité institutionnelle et contestations électorales. [Source Africanews]

Le gouvernement sénégalais et les enseignants signent un accord

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Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le Gouvernement et le G7, ce jeudi 16 avril 2026 à la Primature.

La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du ministre, secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, qui a rappelé l’importance de ce moment marquant la fin de la crise scolaire.

Par la suite, les secrétaires généraux représentant les syndicats du secteur de l’éducation et de la formation, regroupés au sein du G7, ont procédé à la signature du document, apporte le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Secteur public. [Source Apanews]

Afrique du Sud : Julius Malema condamné à 5 ans de prison pour usage d’arme à feu

Le paysage politique sud-africain est en plein séisme. Julius Malema, le leader charismatique et controversé des Combattants pour la liberté économique (EFF), a été condamné à une peine de cinq ans de prison ferme.

Cette sentence, prononcée par la magistrate Twanet Olivier au tribunal de KuGumpo, vient clore un feuilleton judiciaire qui tenait le pays en haleine depuis plusieurs années, tout en ouvrant une période d’incertitude majeure pour la troisième force politique de la nation arc-en-ciel. [Source Afrik.com]

L’Iran autorise le passage des pétroliers sud-africains, gabonais et libériens dans le détroit d’Ormuz, mais renvoie un navire botswanais

Depuis la fragile trêve entre les États‑Unis et l’Iran, quelques pétroliers battant pavillon africain ont réussi à franchir le détroit d’Ormuz, mais sous étroite supervision iranienne. Un navire du Gabon et un autre du Liberia ont été autorisés à passer, tandis qu’un méthanolier du Botswana a dû faire demi‑tour sur ordre des Gardiens de la Révolution. Ce tri sélectif illustre la mainmise persistante de Téhéran sur ce goulet stratégique, vital pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Les données de suivi maritime montrent que très peu de bâtiments non iraniens ont osé traverser la zone depuis l’accord de cessez‑le‑feu. Le pétrolier gabonais MSG, transportant 7 000 tonnes de fioul émirati vers l’Inde, et le libérien Daytona Beach, parti du port iranien de Bandar Abbas, font partie des rares élus.

À l’inverse, le Nidi, sous pavillon botswanais, a été contraint de rebrousser chemin après avoir tenté une route non conforme. Selon les analystes, moins de quinze navires ont franchi le détroit en plusieurs jours, alors que le trafic dépasse habituellement la centaine par jour. [Source Africapresse]

African Cio Awards 2026 - La Côte d'Ivoire distinguée pour une IA au service du social

Le savoir-faire technologique de la Côte d'Ivoire vient d'être reconnu à l'échelle mondiale.

En effet, en marge du plus grand sommet mondial dédié aux technologies, à l'IA et aux startups, Gitex 2026, tenu à Marrakech, au Maroc, du 7 au 9 avril 2026, l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut) de Côte d'Ivoire s'est illustrée en remportant le prix « IA for good and sustainability » lors des African Cio Awards, l'une des grandes articulations de ce sommet.

Cette distinction récompense deux solutions d'intelligence artificielle développées par l'agence Julàba et Cockpit, pensées pour répondre aux réalités africaines et produire un impact concret. La première, conçue pour faciliter l'accès aux services numériques, permet notamment aux commerçantes d'effectuer des opérations via la voix et en langues locales, contournant ainsi les difficultés linguistiques. [Source Fratmat]

Afrique–France : Le retour stratégique des investisseurs français sur un continent sous pression

Entre rivalités globales, recomposition géopolitique et opportunités économiques, le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) sonne la relance d’un partenariat pragmatique et offensif.

Réunis à Paris, à l’Automobile Club de France, les acteurs du Conseil français des investisseurs en Afrique ont délivré un message clair : l’Afrique redevient un espace stratégique pour les entreprises françaises, malgré un environnement international incertain. Sous l’impulsion du président du CIAN, Étienne Giros, et de son secrétaire général, Stéphen Decam, l’Assemblée générale 2026 marque un tournant dans la perception du continent.

Les chiffres avancés traduisent une réalité souvent sous-estimée : 5 000 implantations françaises en Afrique, pour un chiffre d’affaires global de 100 milliards d’euros. À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis s’élèvent à 60 milliards. Ce différentiel souligne un fait géoéconomique majeur : l’Afrique constitue déjà un pilier structurant de la projection économique française. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Burkina Faso : Dans l'attente de l'homologation du test qui détecte le paludisme asymptomatique

Une équipe de scientifiques de l'Unité de recherche clinique de Nanoro (URCN), au Burkina Faso, et de l'Imperial College de Londres au Royaume-Uni a développé un nouveau test de diagnostic rapide (TDR) capable de détecter des cas de paludisme asymptomatique.

Cet outil dénommé Dragonfly peut ainsi identifier les porteurs ne présentant aucun symptôme de la maladie avec une sensibilité supérieure à 95%. Halidou Tinto, l'investigateur principal du projet et chef de l'URCN, déclare que c'est un test qui va chercher le matériel génétique du parasite. [Source Scidev.net]

Guinée : Plusieurs réseaux sociaux restreints, la société civile demande leur rétablissement

Au départ, une chanteuse et une influenceuse qui s’insultent et se menacent sur les réseaux sociaux. À l’arrivée, tous les Guinéens se trouvent privés de Facebook, Messenger, TikTok et YouTube, inaccessibles depuis mercredi 15 avril.

Les usagers sont obligés d’utiliser un VPN pour se connecter. La coupure de ces réseaux sociaux indigne, tant ils sont essentiels pour bien des activités économiques, tandis que des associations dénoncent une atteinte aux droits à l’information et à l’expression. [Source RFI]

Angola : 2,4 millions USD investis à Luanda de 2018 à 2025

Sur la période 2018-2025, la Zone Économique Spéciale (ZEE) de Luanda-Bengo, en Angola, a attiré environ 2,4 millions USD d’investissements à travers 235 projets proposés par des investisseurs.

Ce dynamisme inclut plus de 1,6 millions USD d’investissements directs étrangers (IDE), confirmant l’attractivité de cette zone industrielle de 7 578 hectares, située à proximité du nouvel aéroport international de Luanda ainsi que des principaux axes portuaires et ferroviaires du pays.

La zone s’est également affirmée comme un pôle de création d’emplois avec plus de 20 000 postes générés, dont environ 14 500 consolidés, et a contribué à hauteur de plus d’un milliard USD de recettes fiscales pour l’État angolais. [Source Africa 24]

Burundi : Mort du ministre Gabby Bugaga, des doutes autour de la version officielle

Au Burundi, le corps de Gabby Bugaga, qui occupait le portefeuille de la Communication et des Médias, a été découvert aux premières heures du jeudi 16 avril 2026, à une dizaine de kilomètres au nord de Bujumbura, dans la palmeraie de Kivoga. Le lieu où il a été retrouvé se situe sur une voie rarement fréquentée après la tombée de la nuit.

Des photographies circulant sur les réseaux sociaux et dont l’authenticité a été confirmée montrent le ministre installé du côté du conducteur, vêtu d’un t‑shirt recouvert d’un polo, le buste partiellement affaissé sur l’avant du siège. Une blessure importante au niveau du crâne est visible, tandis que l’habitacle du véhicule ne paraît pas défoncé. [Source Beninwebtv]