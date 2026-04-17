Madagascar: Manifestation du 18 avril - La Gen Z persiste et signe

17 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Rondro Ramamonjisoa

La Gen Z, combien de division ? La question divise autant qu'elle mobilise : la Gen Z malagasy présente-t-elle un front uni? L'activiste Felana Andria coupe court aux spéculations.

Dans une publication Facebook qui fait réagir, elle dénonce ouvertement les « menaces et intimidations » imputées au «Fanavaozana», la Refondation, accusée de semer la discorde au sein de la jeunesse engagée.

La sortie de Yacine -- qui estimait la manifestation du 18 avril caduque après un accord conclu avec le colonel Randrianirina -- est fermement recadrée : il parlait en son nom propre, pas au nom du mouvement.

La marche pacifique est maintenue. Date, lieu, modalités : tout a été diffusé sur les réseaux sociaux, sous l'emblème du crâne One Piece coiffé du chapeau betsileo, alliance revendiquée entre culture mondiale et ancrage malagasy.

Felana Andria sera dans les rangs. Elle marchera pour la liberté d'expression, pour la libération de ses camarades emprisonnés, et pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'arrestations arbitraires. Les revendications de la Gen Z restent intactes: dissolution de l'Assemblée nationale, jugée budgétivore, démantèlement de la HCC, et mise hors d'état de nuire d'une « mafia» accusée de confisquer la révolution initiée en septembre 2025.

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