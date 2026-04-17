Madagascar: Tentative de coup d'État - Le colonel Patrick Rakotomamonjy arrêté et incarcéré à Tsiafahy

Fin de cavale. L'information est tombée hier, en début de soirée. Le médecin-colonel Patrick Rakotomamonjy, ancien directeur du bureau des doléances à la présidence de la Refondation de la République, a été interpellé.

Les sources autorisées n'ont pas pipé mot sur la véracité ou non de l'information. Elle a finalement été confirmée par des sources militaires, en milieu de soirée. L'une d'elles indique que le médecin-colonel Rakotomamonjy a été arrêté à la hauteur d'Amoron'Ankona. Il a ensuite été conduit à la section de recherche criminelle de la gendarmerie à Fiadanana.

L'officier supérieur a ensuite été conduit à la maison de force de Tsiafahy. Le médecin-colonel Randrianirina figure en effet dans la liste des treize accusés de tentative d'assassinat du Président de la Refondation de la République et de projet de coup d'État, qui a été prise en main par le parquet du tribunal de première instance (TPI) d'Antananarivo, le 2 avril. Onze personnes ont été placées en détention à la suite de ce défèrement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Étant absent durant ce passage devant le juge, un mandat d'arrêt a été délivré contre l'officier supérieur. Il a été démis de ses fonctions de directeur à la présidence de la Refondation en janvier. Quelques jours plus tard, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux et a proféré des accusations contre de hauts responsables étatiques et des opérateurs économiques, en affirmant se cacher, car craignant pour sa sécurité.

La dernière vidéo qu'il a publiée datait de mercredi. Le fait qu'il soit recherché n'a été officiel qu'à l'issue de l'épisode judiciaire du 2 avril. Selon les sources, un ex-militaire étranger et quatre civils malgaches auraient été arrêtés mercredi, toujours dans le cadre de cette affaire de tentative de coup d'État et d'assassinat du locataire d'Iavoloha. Une série d'interpellations qui aurait mené au médecin-colonel Rakotomamonjy.