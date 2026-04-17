Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le pays et la FAO renouvellent leurs engagements communs

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne a réaffirmé jeudi la volonté commune du Sénégal et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de renforcer davantage leur coopération au service de la souveraineté alimentaire du pays. Il s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le Directeur général de la FAO, QU Dongyu, en marge de la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique.

« Cette rencontre a été l'occasion de saluer l'excellence de la coopération entre le Sénégal et la FAO, et de réaffirmer notre volonté commune de la renforcer davantage au service de notre souveraineté alimentaire », a indiqué le ministre Mabouba Diagne qui s'est entretenu avec le Directeur général de la FAO, en présence de sa collègue, la ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf.

A cette occasion, le ministre de l'Agriculture a présenté les efforts engagés par le gouvernement du Sénégal pour accroître la production locale de lait, contribuant ainsi à réduire notre dépendance aux importations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'ai également partagé notre ambition de mettre en place des écoles de formation communautaires, destinées à renforcer les capacités des populations rurales et à promouvoir de meilleures pratiques d'élevage », a-t-il dit.

Pour sa part, le Directeur général de la FAO a salué les avancées significatives du Sénégal dans le secteur de l'élevage et a réitéré l'engagement de l'institution à accompagner le pays, notamment dans les domaines de la production animale, de la pêche et de l'aquaculture.

« Ensemble, nous poursuivons la construction d'un modèle agricole résilient, inclusif et durable pour le Sénégal », a ajouté Dr Mabouba Diagne.

« Grâce à des initiatives telles que HandInHand, OneCountryOneProduct, GreenCities et DigitalVillages, nous continuerons à soutenir l'Afrique pour libérer son potentiel et accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires », a aussi affirmé le Directeur général de la FAO sur X.

Il convient de rappeler que les ministres venus de toute l'Afrique se sont réunis jeudi dans la capitale de la Mauritanie pour convenir des moyens par lesquels la FAO peut aider leurs pays à relancer les progrès vers la réduction de la faim au cours des deux prochaines années.