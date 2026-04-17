Sénégal: Souveraineté pharmaceutique - L'Etat travaille à réduire 'drastiquement' les importations de médicaments

17 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye, a rappelé, jeudi, à Diamniadio, l'ambition des autorités de "réduire drastiquement" les importations de médicaments en dopant la production nationale de produits essentiels, vaccins et dispositifs médicaux.

"Notre prioritaire est claire : réduire drastiquement notre dépendance des importations, en dopant la production nationale de médicaments essentiels, de vaccins et de dispositifs médicaux", a-t-il notamment déclaré.

Mbaye intervenait à l'ouverture d'une rencontre du Comité de pilotage interministériel de l'Unité de gestion du projet de développement de l'industrie pharmaceutique locale (UGP/Pharma). L'objectif de la rencontre est de permettre aux parties prenantes d'apprécier l'état d'avancement global des projets de production de vaccins. "Cette instance constitue un cadre privilégié pour échanger et agir sur des enjeux majeurs qui interpellent l'avenir de la santé", a expliqué l'officiel. Il a salué la "forte" mobilisation de l'ensemble des acteurs, une présence "massive" qui, selon lui, témoigne de l'importance que "chacun accorde à la transformation structurelle de notre industrie pharmaceutique, un pilier vital de notre souveraineté sanitaire".

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Serigne Mbaye a assuré que le gouvernement s'est engagé à faire du Sénégal un hub médical et pharmaceutique de référence. "Cet engagement se reflète dans le projet de développement de l'industrie pharmaceutique locale dont le plan stratégique de l'UGP prévoit en 2026, une accélération du processus, devant nous mener vers l'autonomie", a-t-il indiqué.

S'exprimant au nom des partenaires, Robin Thiers, chef de la coopération à l'Ambassade de Belgique à Dakar, représentant la Team Europe, a rappelé que cette dernière appuie depuis 2021, la relance pharmaceutique au Sénégal. "Nous sommes ici, la Team Europe qui appuie depuis 2021, la relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Nous soutenons cette démarche dans une approche cohérente pour tout l'écosystème. Cela veut dire que la Team Europe soutient la vision 2050 des autorités sénégalaises à relancer cette production industrielle", a soutenu M. Thiers.

Mise en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la promotion de la production pharmaceutique locale, l'UGP/Pharma bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers. Sa mission est de piloter, de coordonner et d'assurer le suivi des projets et réformes identifiés dans le cadre du développement de l'industrie pharmaceutique nationale.

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