Sénégal: La diversité des activités économiques de la 26e FIARA est la preuve de leur capacité à soutenir l'économie nationale, selon Alioune Dione

Dakar — La diversité des activités économiques de la 26e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) est la preuve de leur capacité à soutenir l'économie sénégalaise, a relevé, jeudi, à Dakar, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

En parlant de diversité, M. Dione fait allusion à la présence d'agriculteurs, d'artisans, de pêcheurs, d'éleveurs et d'apiculteurs à la FIARA 2026 (30 mars-20 avril).

Cet évènement annuel qu'accueille le Centre international du commerce extérieur du Sénégal est une vitrine des potentialités agricoles, pastorales et artisanales du pays. Des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et des artisans sénégalais et d'autres pays y prennent part.

"L'économie sociale et solidaire, qui est à l'honneur aujourd'hui à la FIARA, a un rôle essentiel à jouer dans notre économie", a souligné Alioune Dione, disant être "très satisfait" des expositions.

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"Le secteur primaire et le secteur secondaire devraient être les moteurs économiques du pays. Les associations d'économie sociale et solidaire, qui évoluent dans ces secteurs phares, démontrent leur importance pour notre économie", a ajouté M. Dione.

À la FIARA, il a présidé un panel sur "l'économie sociale et solidaire (ESS), un catalyseur de l'agroécologie, pour une souveraineté alimentaire durable au Sénégal".

"Voir ces organisations relevant essentiellement de l'économie sociale et solidaire prendre part à la FIARA est la preuve que [l'ESS] peut porter notre développement", a ajouté M. Dione.

Il a salué le "sens de l'innovation" des organisateurs de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales.

En visitant les stands de la FIARA, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a recueilli des informations et a pris connaissance des revendications de plusieurs exposants.

Ces informations permettront aux pouvoirs publics d'apporter des réponses aux besoins des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs et des artisans, selon Alioune Dione.

"Nos échanges vont nourrir notre réflexion et aider à apporter des solutions aux préoccupations exprimées", a-t-il dit aux exposants.