Sénégal: Paiement des réclamations de bourses - Les étudiants concernés invités à se manifester

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Direction des Bourses a annoncé, dans un communiqué daté de ce jeudi, le démarrage du paiement des réclamations portant sur plusieurs mois de l'année universitaire 2025-2026. Sont concernés les mois de novembre, décembre, janvier et février.

Selon le document officiel, ces paiements concernent exclusivement les étudiants dont les noms figurent déjà sur les états de paiement, mais qui n'avaient pas encore perçu leurs allocations. En cause, des erreurs administratives liées notamment à la filiation, aux numéros de téléphone ou encore à des codes expirés.

La Direction des Bourses précise que le processus de régularisation a débuté ce 16 avril et invite les bénéficiaires à entreprendre les démarches nécessaires pour entrer en possession de leurs dus.

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