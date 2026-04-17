Sénégal: Pape Gueye - « Je suis maintenant un exemple pour les Sénégalais, j'en suis fier »

Pape Gueye savoure encore son but victorieux en finale de la CAN 2025. Le milieu de terrain sénégalais revient sur ce moment historique, et sur la suite.

Le 18 janvier 2026, Pape Gueye a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Premier buteur des Lions dans une finale de CAN, le milieu de terrain a offert un 2ème sacre au Sénégal après 2022.

Et aujourd'hui, alors que le Tribunal arbitral du Sport doit trancher après l'intrusion du Jury d'appel de la CAF, Pape Gueye reste catégorique : « On est les champions d'Afrique tout simplement. Cette finale, on a réussi à la gagner sur le terrain, le monde entier l'a vu. Quand le penalty est sifflé, aucun Marocain ne veut arrêter le match, ils veulent tous le tirer.

Donc pourquoi revenir sur le résultat au final ? », a-t-il lancé dans une interview avec L'Equipe, avant d'expliquer pourquoi sa célébration était aussi rageuse. « C'est toute notre frustration qui est sortie d'un coup. Même la veille, en arrivant à la gare de Rabat, seuls, sans sécurité... On était au milieu de la foule, ça pouvait être très dangereux. On s'est dit : « OK, le match a déjà commencé ! » »

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Le joueur de Villarreal est aussi revenu sur la sortie du terrain, après le pénalty offert au Maroc. « Ce n'était peut-être pas le bon exemple de quitter le terrain mais quand tu subis de l'injustice, avec la pression du match, une finale en plus... Sadio nous a dit de revenir, qu'on allait jouer comme des hommes, et que si on devait perdre, c'était le jeu. On l'a tous écouté : penalty arrêté, prolongation et mon but. »

Sa grosse CAN, son but en finale... Pape Gueye est conscient d'avoir changé de dimension. « Honnêtement, oui, mon statut, il a changé. Quand j'ai décidé de rejoindre la sélection à 20-21 ans, je voulais devenir quelqu'un dans mon pays. Je suis maintenant un exemple pour les Sénégalais, pour la jeunesse, j'en suis fier. Quand on a joué contre le Real Madrid, avant le match, Mbappé est venu me voir et il m'a dit qu'il ne fallait pas que je remette la même. Ça prouve que tout le monde a regardé le match. »

De quoi attirer des clubs plus huppés cet été ? Oui puisque Manchester United est sur les rangs pour le recruter. Pour rappel, il est sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2028.