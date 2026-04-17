Sénégal: À la 152e Uip à Istanbul, El Malick Ndiaye plaide pour une paix fondée sur la justice

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

À l'occasion de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) tenue à Istanbul, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a livré ce jeudi une intervention marquée par un appel à une paix durable fondée sur la justice.

Intervenant dans le débat général consacré au thème « Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures », le chef du Parlement sénégalais a dressé le constat d'un monde confronté à des crises multiples et interconnectées, qu'il a décrit comme « un monde qui retient son souffle ».

Dans son allocution, il a estimé que ces crises ne relèvent pas du hasard, mais résultent de choix politiques, d'inactions et parfois de renoncements. Face à cette situation, il a appelé les dirigeants à un sursaut collectif et à une responsabilité accrue dans la conduite des affaires publiques.

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Plaçant la question de la justice au coeur de son propos, El Malick Ndiaye a souligné que « l'espoir sans actes n'est qu'un mirage », tandis que « la paix sans justice n'est qu'une trêve fragile ». Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'éducation à la paix et d'associer davantage les jeunes aux processus de décision, tout en intégrant les préoccupations des générations futures dans les politiques publiques.

Abordant le rôle des parlements, il a rappelé leur mission essentielle de garants de la démocratie et de la stabilité institutionnelle. Dans cette dynamique, il a mis en avant les réformes engagées au Sénégal visant à instaurer un Parlement « qui contrôle et ne se contente pas d'applaudir », appelant à un renforcement des mécanismes de contrôle et d'évaluation de l'action publique.

Le président de l'Assemblée nationale a enfin plaidé pour une diplomatie parlementaire plus active, fondée sur le dialogue entre les peuples, la prévention des conflits et la coopération internationale. Il a clôturé son intervention en appelant à transmettre aux générations futures non pas « la honte des renoncements », mais l'héritage d'un engagement politique courageux et tourné vers un monde plus juste et plus pacifique.

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