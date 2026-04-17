Sénégal: Moscou - Dr Souleymane Anta Ndiaye élu président du MIR

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégalais Souleymane Anta Ndiaye a été élu président du bureau exécutif du Mouvement international Russophile (MIR), à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu vendredi 10 avril dans la capitale russe.

Créé en février 2023 à l'initiative d'amis de la Russie -- en grande partie d'anciens étudiants étrangers formés en Union soviétique -- le MIR se veut une organisation dédiée au rapprochement des peuples, notamment sur le plan culturel. Son congrès fondateur avait réuni plusieurs personnalités politiques et administratives russes et étrangères, parmi lesquelles le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Dans un contexte international marqué par l'émergence d'un monde multipolaire, l'organisation entend promouvoir le dialogue interculturel et renforcer les liens entre les nations. « Les russophiles ne sont pas dans les clivages antagoniques, mais dans un processus de développement des relations humaines fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des valeurs civilisationnelles universelles », a déclaré le nouveau président, qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint du mouvement.

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