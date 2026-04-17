Sénégal: Bignona réclame un ophtalmologue

Le département de Bignona souffre d'un déficit d'infrastructures sanitaires et de ressources humaines spécialisées. Le centre de santé du département n'a pas d'ophtalmologue depuis maintenant plus de trois ans. Depuis la retraite du seul ophtalmologue qui y exerçait, les populations rencontrent d'énormes difficultés pour accéder à des soins spécialisés en ophtalmologie.

En partenariat avec des organisations espagnoles, la mairie de Bignona a organisé mercredi dernier une journée de consultation gratuite en ophtalmologie au centre de santé de la commune. « Nous avons constaté aujourd'hui que le besoin est très important parce qu'il y a eu une forte affluence des populations de Bignona, toutes couches confondues, même les forces de l'ordre et de sécurité ont répondu à l'appel », a déclaré le maire de Bignona Bakary Diatta à l'occasion de la journée.

L'affluence qu'a suscité l'initiative a ainsi mis en exergue le besoin réel et important des populations.

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Bakary Diatta en a profité pour solliciter la mise à disposition d'un ophtalmologue permanent à Bignona. « Nous demandons à l'État du Sénégal de nous affecter un technicien en ophtalmologie. Nous avons constaté aujourd'hui que le manque de techniciens en ophtalmologie a fait que les gens traînent avec leurs souffrances, avec leurs difficultés », a dit le maire.

L'association Tu Casa en Africa a aussi offert des lunettes correctrices à ceux qui avaient des problèmes visuels.