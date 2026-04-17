Afrique: Saint-Louis - La CNDH intensifie son soutien aux familles des détenus sénégalais au Maroc

La mobilisation en faveur des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc se poursuit, avec une implication accrue de la Commission nationale des Droits de l'Homme du Sénégal et de leur avocat, Me Patrick Kabou. En déplacement à Saint-Louis, la délégation a entamé une tournée auprès des familles pour leur apporter soutien moral, informations et assistance.

Cette démarche a débuté le mercredi 15 avril 2026 par une visite à la famille d'Amar Diawara, l'un des détenus. Une rencontre marquée par « un moment à la fois empreint d'humanité, de responsabilité et d'émotion », souligne le communiqué.

Me Patrick Kabou a salué « l'engagement constant de la CNDH », mettant en avant « les efforts inlassables déployés depuis l'arrestation de nos compatriotes ». Il insiste également sur « la présence continue et l'implication active de la Commission dans le suivi du dossier », notamment « en plaidant pour l'amélioration des conditions de détention et le respect des garanties d'un procès équitable ».

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De son côté, la présidente de la CNDH, le Professeur Amsatou Sow Sidibé, a multiplié les démarches diplomatiques. Le communiqué précise qu'elle a été reçue par plusieurs autorités, dont « Madame Amina BOUAYACH, Présidente du Conseil National des Droits de l'Homme du Royaume Chérifien », ainsi que par « l'Ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies et doyen du corps diplomatique », lequel « s'est engagé à porter la situation à l'attention des plus hautes autorités du Royaume du Maroc ».

Au-delà des visites de terrain, cette tournée s'inscrit dans une stratégie plus globale. Selon le document, elle combine « action diplomatique, assistance juridique et soutien social », traduisant « une volonté ferme de ne laisser aucun citoyen sénégalais sans défense, où qu'il se trouve ».

La CNDH réaffirme ainsi « sa détermination à faire prévaloir les droits fondamentaux, dans le respect des engagements et de la dignité », conclut le communiqué.