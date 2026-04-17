Cameroun: Camair/co - Le pape léon xiv fait en 24h ce que paul biya n'a jamais fait en 14 ans

Un vol qui dit tout

Camair-Co existe depuis 2008. Elle opère depuis 2011. En quatorze ans, le président Paul Biya n'a jamais emprunté la compagnie aérienne nationale camerounaise. Le Pape Léon XIV, lui, l'a fait dès son premier jour sur le territoire.

Le fait brut : un pape à bord de Camair-Co

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Durant sa visite apostolique au Cameroun, Léon XIV a emprunté Camair-Co pour relier Yaoundé à Bamenda. Le vol s'est effectué en moins de vingt-quatre heures après son arrivée à l'aéroport de Nsimalen. Ce choix n'a rien d'anodin dans le contexte camerounais.

Camair-Co Cameroon Airlines Corporation est la compagnie aérienne nationale fondée en 2008 pour succéder à la défunte Cameroon Airlines. Elle démarre ses opérations commerciales en mars 2011. Depuis lors, elle cumule les difficultés financières, les critiques sur sa gestion, et une image publique dégradée.

Pourquoi Paul Biya n'a jamais voyagé avec Camair-Co

Le président Paul Biya ne dispose pas d'un avion présidentiel dédié pour ses déplacements officiels. Ce choix est courant chez les chefs d'État. Mais au Cameroun, l'absence totale d'utilisation de Camair-Co en quatorze ans prend une autre dimension : elle révèle un fossé entre le discours officiel sur la compagnie nationale et la réalité de la confiance que lui accordent ceux-là mêmes qui la financent avec les deniers publics.

L'État camerounais est l'actionnaire principal de Camair-Co. Des milliards de francs CFA ont été injectés dans la compagnie depuis sa création. Pourtant, le chef de l'État n'en fait usage de manière visible et régulière. Ce paradoxe structure la perception populaire de la compagnie : trop bonne pour être abandonnée, pas assez fiable pour être utilisée par ceux qui décident de son budget.

Le geste papal décrypté

Le choix du Pape Léon XIV d'emprunter Camair-Co pour se rendre à Bamenda n'est pas une décision technique isolée. Il s'inscrit dans une cohérence symbolique forte avec les discours qu'il a tenus à Yaoundé sur la bonne gouvernance et la confiance institutionnelle.

Utiliser la compagnie nationale, c'est lui accorder une crédibilité opérationnelle publique. C'est dire, par l'acte et non par la parole, que l'outil existe et peut fonctionner. Ce signal envoyé par le souverain pontife contraste directement et brutalement avec quatorze années d'évitement présidentiel.

Le Pape n'a pas commenté ce choix. Il n'avait pas besoin de le faire. L'image parle seule.

Les enjeux d'un vol symbolique

Ce vol relance le débat public sur Camair-Co avec une intensité inédite. Les réseaux sociaux camerounais ont immédiatement amplifié le contraste. La compagnie bénéficie d'une visibilité internationale soudaine, portée par la couverture médiatique de la visite papale.

Pour la direction de Camair-Co, c'est une fenêtre de communication exceptionnelle. Un vol réussi avec le chef de l'Église catholique mondiale constitue une référence opérationnelle que nul audit ne peut effacer.

À long terme, la question posée par ce vol dépasse l'aéronautique. Elle touche à la crédibilité des institutions camerounaises. Si l'État finance une compagnie nationale sans lui faire confiance en actes, quel signal envoie-t-il aux investisseurs privés, aux partenaires internationaux, aux citoyens qui paient leurs billets sur cette même compagnie ?

Ce que ce vol révèle sur le Cameroun

Un pape étranger a démontré en vingt-quatre heures ce qu'un chef d'État n'a pas fait en quatorze ans : utiliser publiquement l'outil national qu'il est censé défendre.

Camair-Co mérite-t-elle la confiance de ceux qui la dirigent ? Ou le vrai problème est-il ailleurs dans une classe dirigeante qui construit des institutions pour les autres, jamais pour elle-même ?