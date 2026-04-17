Sénégal: Éducation - Un protocole d'accord signé entre le gouvernement et le G7

Le gouvernement du Sénégal et le G7 ont procédé, ce jeudi 16 avril 2026, à la signature solennelle d'un protocole d'accord historique marquant la résolution de la crise scolaire. Cet acte majeur traduit la volonté commune des parties de restaurer une stabilité durable au sein du système éducatif.

Dans une note publiée à l'issue d'une rencontre entre les deux parties, le ministère de l'Éducation indique que l'aboutissement de ces négociations est le reflet de l'engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que de la détermination du Premier ministre Ousmane Sonko, dont l'appui constant a été le moteur de ce dénouement.

« Sous la présidence effective du chef du gouvernement, cette cérémonie a consacré le succès d'un dialogue social exigeant, rigoureux et transparent, initié depuis plusieurs semaines avec l'ensemble des partenaires sociaux », rapporte le texte.

Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale, sous l'autorité du ministre de tutelle Moustapha Mamba Guirassy, a joué un rôle central dans ce processus, agissant en parfaite synergie avec les départements de la Fonction publique, des Finances, de la Formation professionnelle et des Collectivités territoriales.

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« Cette solidarité gouvernementale a permis de bâtir un consensus fondé sur l'équité, la responsabilité et la soutenabilité des engagements souscrits. Au-delà de la matérialisation des points de revendication, ce protocole est assorti d'une clause de paix sociale, garantissant un environnement d'apprentissage serein pour les élèves », poursuit le document.

L'État s'engage à accompagner l'école sénégalaise dans sa transformation

D'après la même source, le Premier ministre, en se portant garant de la mise en oeuvre intégrale de cet accord, a réitéré l'ambition des autorités de ne ménager aucun effort pour accompagner l'école sénégalaise dans sa transformation. Il a souligné, avec fermeté, que le gouvernement demeure l'allié privilégié du corps enseignant pour relever les défis de la qualité.

Sur ce, le ministère de l'Éducation nationale tient à saluer le patriotisme des secrétaires généraux du G7, ainsi que la mobilisation constructive de la société civile, notamment la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) et « Éducation Pour Tous ».

Et aussi, le ministre a loué le rôle des organisations de parents d'élèves telles que la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal « FENAPES » et l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (UNAPEES).

« Leur veille citoyenne a permis de maintenir l'intérêt supérieur de l'élève au coeur des délibérations. Désormais, l'heure est à la mobilisation générale des acteurs pour la continuité pédagogique et le rattrapage du temps scolaire », indique la tutelle.

Dès lors, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement total à transformer cette paix sociale retrouvée en un levier d'excellence pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise.