Sénégal: Magazine TIME - Le Sénégalais Mamadou Amadou Ly parmi les 100 personnalités de 2026

Après avoir remporté le prestigieux prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation, le Sénégalais Mamadou Amadou Ly figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année 2026 dans la catégorie « Pionniers » du magazine britannique Time.

Directeur de l'Ong Association in research and education developpement (Ared, Association pour la recherche et le développement de l'éducation), M. Ly s'est illustré pour son engagement en faveur d'un enseignement bilingue intégrant les langues maternelles, dès les premières années d'apprentissage.

« Nous savons de manière empirique que les enfants apprennent mieux lorsque leur langue maternelle est intégrée dans leurs premières années d'école, et depuis plus de trois décennies, Mamadou Amadou Ly a travaillé pour s'assurer que c'est exactement cela. Il travaille avec passion pour renforcer l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre en soutenant l'utilisation des langues locales », témoigne dans le Time la directrice exécutive de l'Unicef, Catherine Russell.

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Selon Mme Russell, les efforts pionniers de Mamadou Amadou Ly mettent en lumière une vérité simple mais puissante : « lorsque l'éducation reflète les langues et les expériences vécues des enfants, elle leur permet d'apprendre et de grandir avec confiance ». Parmi les 100 personnalités retenues par Time figurent le magnat nigérian Aliko Dangote dans la catégorie « Titans », la Sud-soudanaise Zabib Musa Loro (Pionniers), militante des droits des femmes.

Dans la catégorie « Leaders », la présidente de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, côtoie des chefs d'État tels que le Pape Léon XIV, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, la mexicaine Claudia Sheinbaum, etc.