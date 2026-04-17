Cote d'Ivoire: Polémique sur sa neutralité - Le CNDH monte au créneau et réaffirme son indépendance

Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) est sorti de son silence face aux allégations de partialité visant son président et ses membres. Dans une déclaration rendue publique le 16 avril 2026 à Abidjan, l'institution a tenu à clarifier sa position et à rassurer l'opinion nationale et internationale sur son fonctionnement.

Au coeur de la controverse, des accusations relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux, mettant en cause l'impartialité du président du CNDH, le Dr Adjélou Christian Arnaud, depuis l'élection du nouveau Bureau exécutif intervenue le 24 mars dernier. Ces critiques, émanant de certains acteurs politiques et de la société civile, ont suscité une réaction ferme de l'institution.

Le CNDH dénonce ce qu'il qualifie de désinformation, fondée sur une méconnaissance de ses règles de fonctionnement. Il rappelle avec insistance qu'il est une institution indépendante, impartiale et collégiale, régie par la loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018, ainsi que par les « Principes de Paris » adoptés par les Nations Unies.

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Composé de douze membres issus de divers horizons socio-professionnels, le Conseil fonctionne sur la base de délibérations collectives en Assemblée générale, dont les décisions sont exécutées par le Bureau exécutif. Ce mode de gouvernance, souligne-t-il, garantit l'objectivité des prises de position et l'indépendance de ses membres.

Dans sa déclaration, le CNDH insiste également sur le fait que l'impartialité de ses membres ne saurait être jugée sur la base d'appartenances politiques réelles ou supposées, mais plutôt à l'aune de leurs actes et de leur engagement constant en faveur des principes universels des droits de l'Homme.

L'institution appelle par ailleurs les auteurs de ces accusations à faire preuve de retenue et à éviter de porter atteinte à sa crédibilité. Elle réaffirme son attachement aux valeurs de transparence, de dialogue et de confiance mutuelle, tout en se disant disposée à fournir toutes les informations utiles sur le fonctionnement de son nouveau Bureau.

Enfin, le CNDH rassure l'ensemble des acteurs de la vie politique et des couches socio-professionnelles de son engagement à poursuivre, en toute indépendance et objectivité, sa mission de promotion et de protection des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.

Déclaration 001/2026 du conseil national des droits de l'homme (CNDH) relative aux allégations de partialité

De son président et de ses membres

Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) informe l'opinion nationale et internationale que depuis l'élection des nouveaux membres de son Bureau Exécutif par leurs pairs à l'issue d'une Assemblée générale tenue le 24 mars 2026, des allégations portant sur la partialité de son Président, Docteur ADJELOU Christian Arnaud, sont tenues et relayées dans des médias et sur les réseaux sociaux par certains acteurs de partis politiques et de la société civile.

Face à cette désinformation de l'opinion qui relève de la méconnaissance des règles de son fonctionnement, le CNDH tient à réaffirmer avec clarté et fermeté sa nature d'institution indépendante, impartiale et collégiale.

Le CNDH rappelle que, conformément à la Loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018 l'instituant et à la Résolution 48/134 des Nations Unies relative aux "Principes de Paris" portant sur le statut des Institutions Nationales des Droits de l'Homme (INDH), il est un organisme dirigé par un collège de douze (12) membres issus de structures socio-professionnelles, siégeant en Assemblée générale dont les délibérations sont exécutées par le Bureau Exécutif.

Il rappelle que, ses décisions et prises de position procèdent d'un cadre de délibération collective, fondé sur le pluralisme de sa composition et le respect des principes qui encadrent le fonctionnement des INDH. Ce principe de collégialité, fondement de son action, garantit pleinement son indépendance, l'objectivité de ses prises de position et l'impartialité de ses membres.

Le CNDH rappelle en outre que, l'impartialité du Président et des autres membres du Conseil ne saurait être appréciée sur la base d'appartenances politiques réelles ou supposées, mais évaluée à l'épreuve de l'exercice de leurs fonctions de Conseillers aux droits de l'Homme, à travers leurs actes, leurs décisions et leur attachement constant aux principes universels des droits de l'Homme.

Il invite les auteurs de ces allégations injustifiées à la retenue et à s'abstenir de jeter le discrédit sur l'institution et ses membres.

Le CNDH tient à rassurer l'opinion publique de l'engagement de ses membres à exercer leurs missions en toute indépendance et impartialité, et sur sa disponibilité. Il demeure pleinement ouvert à mettre à la disposition de tous les acteurs de la vie publique et des citoyens, les informations relatives au fonctionnement de son nouveau bureau, dans un esprit de dialogue, de transparence et de confiance mutuelle.

Le CNDH, conformément à son mandat, voudrait assurer les acteurs de la vie politique de la Nation et toutes les couches socio-professionnelles, à oeuvrer en toute indépendance et avec objectivité, pour la promotion et la protection des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 16 Avril 2026

Pour le Conseil

Le Président

Dr ADJELOU Christian Arnaud