Cote d'Ivoire: Compétitivité du secteur privé - Les députés autorisent deux réformes clés en commission

L'économie ivoirienne amorce un tournant stratégique, avec l'adoption de deux projets de loi destinés à renforcer durablement la compétitivité de l'entrepreneuriat, en plaçant les Pme au centre des priorités publiques.

Il s'agit du projet « portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des Pme et des Entreprises de taille intermédiaires » et de celui « portant ratification de l'ordonnance n°2025-853 du 12 novembre 2025 modifiant l'ordonnance n°2022-73 du 26 janvier 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public de type particulier, dénommé Guichet unique de développement des Pme et des moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ».

Devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières (Caef), le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, l'émissaire du gouvernement, a révélé que le premier projet revisite en profondeur la loi de 2014 jugée aujourd'hui inadaptée, en corrigeant ses insuffisances et en introduisant des leviers nouveaux.

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Parmi les avancées majeures, figurent l'harmonisation de la définition des Pme, l'intégration formelle des entreprises de taille intermédiaire et la création d'un fonds de soutien. « Ce texte vient renforcer le dispositif pour permettre d'atteindre les objectifs du gouvernement », a insisté le ministre, rappelant l'ambition de faire émerger de véritables « champions nationaux » à l'horizon du Pnd 2026-2030.

Le second projet complète cette dynamique, en réorganisant le Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme). L'objectif est de mettre fin à la dispersion des structures et bâtir un système intégré. « Il ne s'agit plus de juxtaposer des structures, mais de construire un système cohérent », a expliqué le ministre, évoquant une rationalisation des ressources et une meilleure lisibilité pour les entrepreneurs.

Autre innovation notable, selon lui, la création d'un observatoire chargé d'évaluer l'impact des politiques publiques pour mettre en avant une logique désormais orientée vers des résultats mesurables. « Une chose est d'agir, une autre est de donner les moyens d'évaluer », a-t-il souligné.

Chez les députés, un consensus s'est dégagé autour de ces réformes, malgré les différentes sensibilités. Certains saluent une avancée décisive, estimant que « les Pme représentent l'ossature de l'économie nationale » et que leur renforcement est un levier direct de croissance.

D'autres, tout en soutenant les textes, appellent à la vigilance. « Les défis d'accès au financement persistent », a rappelé un député du Groupe parlementaire Pdci-Rda.

Quand au représentant du Groupe Agir, il a souligné que « la réussite dépendra avant tout de la mise en oeuvre sur le terrain ».

Malgré ces réserves, tous se sont accordés sur l'essentiel : les deux projets de loi constituent une étape structurante pour bâtir un secteur privé plus robuste, créateur d'emplois et moteur de la transformation économique.