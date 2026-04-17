Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - La ministre Myss Belmonde Dogo lance l'enquête INSCS 2025

La Côte d'Ivoire est engagée dans une nouvelle étape dans l'évaluation de ses politiques sociales. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a procédé, ce jeudi 16 avril 2026, au lancement officiel de la phase pratique de l'enquête pour le calcul de l'Indice National de Solidarité et de Cohésion Sociale (INSCS) 2025.

La cérémonie s'est tenue à l'amphithéâtre du Centre National des Matériels Scientifiques, à Cocody Saint-Jean, en présence de plusieurs acteurs institutionnels et partenaires engagés dans cette initiative. Dans son allocution, la ministre a exprimé sa gratitude à l'endroit des formateurs et des partenaires techniques, tout en saluant l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, et du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, pour la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Selon Myss Belmonde Dogo, cette enquête répond à la nécessité de disposer de données fiables et actualisées sur l'état de la solidarité nationale. Elle permettra notamment de mesurer les évolutions, qu'il s'agisse de progrès ou de reculs, du niveau global de cohésion sociale dans le pays. Elle a, à cet effet, exhorté les enquêteurs à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'intégrité dans la conduite de leurs missions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, le directeur général de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale (OSCS), Coulibaly Tiohozon Ibrahima, a rappelé les différentes étapes de la formation des enquêteurs. Après la phase théorique, les travaux pratiques se dérouleront dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody.

Au total, sur les 215 participants formés, 200 seront retenus pour la phase opérationnelle. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de kits de travail aux agents, symbolisant le démarrage effectif des activités de terrain.

À travers cette enquête, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de renforcer les outils d'évaluation des politiques publiques, afin de mieux répondre aux attentes des populations et de bâtir une société plus solidaire, inclusive et résiliente.