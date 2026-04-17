Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire-Italie - Un partenariat pour révolutionner la formation professionnelle

La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie franchit une nouvelle étape dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Ce jeudi 16 avril 2026, une importante séance de travail a réuni le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique de Côte d'Ivoire, Koffi N'Guessan et une délégation de la société italienne ITARE, conduite par son CEO Riccardo Fanelli.

Spécialisée dans le conseil et la finance, ITARE se positionne comme un acteur clé dans l'accompagnement de l'implantation d'entreprises italiennes en Afrique subsaharienne. Ses domaines d'intervention couvrent notamment l'élevage, l'aquaculture et l'agro-industrie, des secteurs stratégiques pour la transformation économique de la Côte d'Ivoire.

Les échanges ont permis d'identifier plusieurs axes de coopération structurants. Parmi les projets phares figure la construction d'un lycée professionnel dédié aux métiers de l'élevage à Doropo, dans la région du Bounkani. Cette initiative vise à doter cette zone d'infrastructures modernes de formation, adaptées aux besoins spécifiques du secteur agricole et pastoral.

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Au-delà de cette infrastructure, les discussions ont également porté sur le transfert de l'expertise italienne en matière de production et de transformation agricoles. Un accent particulier a été mis sur la formation des formateurs, levier essentiel pour garantir la qualité et la durabilité des enseignements dispensés dans les filières agricoles.

Le partenariat envisagé s'étend par ailleurs à d'autres domaines de formation. L'élaboration des curricula des lycées de mode a été évoquée, tout comme le développement d'une coopération pour la construction de garages-écoles. Ces projets traduisent une volonté de diversifier l'offre de formation technique et professionnelle, en l'adaptant aux réalités du marché de l'emploi.

Dans la perspective de concrétiser ces ambitions, une délégation du département ministériel concerné effectuera prochainement une mission en Italie. Cette visite permettra de finaliser les modalités pratiques de la collaboration et de poser les bases d'un partenariat durable.

Cette dynamique de coopération est perçue comme une opportunité majeure pour la Côte d'Ivoire. Elle contribuera à renforcer la qualité du système de formation technique et professionnelle, tout en favorisant l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Par la même occasion, elle devrait soutenir le développement du secteur agricole, pilier de l'économie nationale.

À travers ce rapprochement stratégique, Abidjan et ses partenaires italiens affichent leur ambition commune : faire de la formation un moteur de croissance inclusive et de création d'emplois durables.