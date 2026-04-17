Tunisie: Le Cepex lance son accélérateur d'export «Start Export» - Un accompagnement sur mesure pour les PME à potentiel international

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) lance «Start Export by Cepex», un programme structuré visant à accompagner les PME tunisiennes dans leur stratégie d'internationalisation. Cette initiative ambitionne de renforcer durablement la présence des entreprises tunisiennes sur des marchés à fort potentiel, notamment en Afrique subsaharienne.

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a donné, hier, le coup d'envoi de son nouveau programme «Start Export by Cepex». Destiné aux entreprises tunisiennes qui ambitionnent de s'internationaliser et de conquérir de nouveaux marchés étrangers, ce programme a démarré avec une phase pilote ciblant une dizaine d'entreprises actives dans différents secteurs, tels que la cosmétique, le BTP, l'artisanat, ainsi que l'industrie mécanique et électrique.

Soutenu par le projet «Qawafel», financé par l'Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par «Expertise France», ce dispositif s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'écosystème export tunisien à travers un accompagnement structuré, personnalisé et orienté vers des résultats.

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À terme, le programme vise à créer une structure permanente au sein du Cepex, dont la mission sera d'accompagner les PME tunisiennes dans leur internationalisation. Cette phase pilote permettra ainsi de former et d'accompagner les entreprises sélectionnées dans leur expansion sur quatre marchés subsahariens, en l'occurrence la Mauritanie, le Sénégal, le Kenya et la RDC.

Mourad Ben Hassine, PDG du Cepex, a affirmé que les PME bénéficiaires ont été présélectionnées par un jury composé de partenaires institutionnels du Centre, notamment la Chambre de commerce et d'industrie internationale Hauts-de-France, la Direction générale des douanes, la Cotunace et le Conseil bancaire et financier.

La cérémonie de lancement constitue, en effet, le couronnement d'un processus amorcé il y a plus d'un an avec la formation de huit conseillers à l'export du Cepex, dans un objectif de renforcement des capacités. Un outil digital, destiné à aider les experts à sélectionner et à évaluer les entreprises, a également été mis à leur disposition.

Les entreprises à fort potentiel en priorité

Le programme cible en priorité les entreprises primo-exportatrices ou à fort potentiel export, avec pour ambition de les accompagner dans la structuration de leur stratégie, l'identification de marchés porteurs et la concrétisation de leurs premières opportunités à l'international.

D'après Ben Hassine, si cette première phase pilote a pu bénéficier gratuitement aux entreprises, les services qui seront désormais prestés par cet accélérateur dont s'est doté le Cepex seront payants. «Cela permettrait au Centre d'accompagner des entreprises sur une période pouvant aller de huit mois à une année afin de leur permettre d'accéder à des marchés cibles prometteurs, où des défis restent à relever», a-t-il ajouté dans une déclaration à La Presse.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises peuvent bénéficier d'un dispositif de renforcement des capacités, mais aussi d'une initiation aux différents outils de l'export. Elles pourront également accéder à un accompagnement pour l'élaboration de leur business plan et de leur stratégie d'accès aux marchés étrangers.

«C'est tout un programme qui comporte plusieurs jalons, tant au niveau des processus métiers que des processus supports et financiers, car nous n'avons cessé de le répéter durant cette journée de kick-off : l'export ne s'improvise pas.Il se construit et se coconstruit avec l'ensemble des partenaires qui interviennent sur plusieurs volets, notamment administratif, technique et financier», a ajouté Ben Hassine.

«Il s'agit de tout un processus qui sera exécuté au profit des entreprises afin de leur permettre d'accéder à ces marchés», a-t-il conclu. Avec cette initiative, le Cepex ambitionne de poser les bases d'un modèle d'accompagnement export innovant, reproductible et à fort impact, au service de la compétitivité des entreprises tunisiennes à l'international.