Congo-Kinshasa: Le gouverneur Jean-Bosco Kotongo lance la campagne agricole au Nord-Ubangi

Le gouverneur du Nord-Ubangi, Jean-Bosco Kotongo, a officiellement lancé la distribution de semences vivrières ce mercredi 15 avril à Gbadolite pour la campagne agricole. Cette initiative vise à transformer l'agriculture locale en un moteur de développement durable et à garantir la sécurité alimentaire dans la province.

La cérémonie a rassemblé des centaines d'agriculteurs de la province venus réceptionner des intrants pour la nouvelle saison. À cette occasion, l'autorité provinciale a exhorté les bénéficiaires à utiliser ces semences avec rigueur pour accroître la production céréalière et maraîchère de la région.

Vers une mécanisation du travail de la terre

L'autorité provinciale a également annoncé l'acquisition prochaine de tracteurs par le gouvernement provincial. Ces engins seront mis à la disposition des exploitants pour moderniser les techniques culturales, a affirmé Jean-Bosco Kotongo.

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Pour les agriculteurs présents, cette promesse représente un tournant majeur :

Augmentation des surfaces : la mécanisation permettra de réaliser des champs de plus grande envergure

Fin du labeur manuel : les cultivateurs espèrent abandonner la houe, un outil traditionnel jugé épuisant et peu productif

Modernisation : le passage au labour motorisé est perçu comme une véritable révolution pour le secteur agricole provincial

L'agriculture comme pilier de croissance

Le gouverneur a insisté sur le fait que « les semences, c'est la vie », avertissant les agriculteurs contre tout gaspillage de ces ressources, ajoutant que l'objectif final est de faire de l'agriculture le pilier central de la croissance économique du Nord-Ubangi.