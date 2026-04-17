Tunisie: Sofiane Hemissi - 'L'Internet au pays continue de s'améliorer'

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a effectué ce jeudi 16 avril 2026 une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, consacrée au suivi des projets relevant de son département, notamment dans le domaine des infrastructures numériques et des services de communication.

Dans une déclaration accordée aux médias, le ministre a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du contrôle et du suivi des différents services relevant du ministère. Il a souligné que plusieurs projets ont déjà été concrétisés, tandis que d'autres travaux demeurent en cours de réalisation ou en attente de lancement.

Sofiane Hemissi a particulièrement insisté sur l'avancement du programme national de déploiement de la fibre optique, affirmant que les travaux progressent à un rythme soutenu, notamment dans les zones concernées par le raccordement.

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Le ministre a également affirmé que la qualité de l'Internet en Tunisie connaît une amélioration progressive et continue, notamment en termes de débit et de performance des réseaux, ajoutant que le programme de fibre optique avance "à grande vitesse". Au cours de cette visite, le ministre a entamé son déplacement par une inspection du complexe postal de Béja. Il s'est ensuite informé de l'état d'avancement des travaux de raccordement de Béja Sud à la fibre optique, avant de se rendre au centre de télétravail, où il a écouté les préoccupations de plusieurs porteurs de projets et acteurs locaux.