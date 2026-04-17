Tunisie: Sofiane Hemissi - 'L'Internet au pays continue de s'améliorer'

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a effectué ce jeudi 16 avril 2026 une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, consacrée au suivi des projets relevant de son département, notamment dans le domaine des infrastructures numériques et des services de communication.

Dans une déclaration accordée aux médias, le ministre a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du contrôle et du suivi des différents services relevant du ministère. Il a souligné que plusieurs projets ont déjà été concrétisés, tandis que d'autres travaux demeurent en cours de réalisation ou en attente de lancement.

Sofiane Hemissi a particulièrement insisté sur l'avancement du programme national de déploiement de la fibre optique, affirmant que les travaux progressent à un rythme soutenu, notamment dans les zones concernées par le raccordement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a également affirmé que la qualité de l'Internet en Tunisie connaît une amélioration progressive et continue, notamment en termes de débit et de performance des réseaux, ajoutant que le programme de fibre optique avance "à grande vitesse". Au cours de cette visite, le ministre a entamé son déplacement par une inspection du complexe postal de Béja. Il s'est ensuite informé de l'état d'avancement des travaux de raccordement de Béja Sud à la fibre optique, avant de se rendre au centre de télétravail, où il a écouté les préoccupations de plusieurs porteurs de projets et acteurs locaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.