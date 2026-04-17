Tunisie: Un projet pilote pour valoriser 10 000 tonnes de déchets textiles en énergie

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec le lancement d'un projet pilote de valorisation des déchets textiles en combustible alternatif (RDF), destiné à réduire les coûts énergétiques du secteur industriel et à poser les bases d'un cadre réglementaire dédié à cette activité.

Ce projet stratégique s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et la société Ciments de Jebel Oust. Présenté récemment lors d'une réunion de travail tenue au siège de l'Agence, il sera mis en oeuvre en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets et vise à valoriser 10 000 tonnes de déchets textiles.

Au-delà de son impact environnemental, cette initiative se veut structurante pour l'économie industrielle. Les résultats techniques et économiques attendus serviront de référence pour l'élaboration d'une réglementation encadrant l'utilisation des combustibles alternatifs dans l'industrie tunisienne, ouvrant ainsi la voie à une généralisation progressive de ces solutions.

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Dans le même temps, les discussions ont porté sur l'extension de la technologie de récupération de chaleur (WHR/ORC) à l'ensemble du secteur cimentier. L'expérience pilote menée à Jebel Oust constitue à cet égard un modèle réussi, ayant permis de produire 8 mégawatts d'électricité, soit environ 30 % des besoins énergétiques de l'usine. Cette performance confirme le potentiel significatif de ces technologies dans la réduction de la dépendance énergétique des industriels.

Les responsables ont également souligné que la prochaine phase de développement se concentrera sur les technologies de captage et de stockage du carbone. Cet axe est jugé stratégique pour permettre à l'industrie tunisienne de s'aligner sur les nouvelles exigences européennes, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), devenu un facteur déterminant pour l'accès aux marchés internationaux.

Selon un communiqué publié à l'issue de la réunion, ces projets innovants s'inscrivent dans une approche globale intégrant également le développement de la production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Ils bénéficieront d'un accompagnement technique ainsi que de financements du Fonds de transition énergétique, en plus d'incitations douanières et fiscales. L'objectif affiché est de renforcer la compétitivité du secteur cimentier tunisien, confronté à des mutations profondes dans un contexte de transition énergétique mondiale et de durcissement des normes environnementales.

La réunion s'est tenue en présence du directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, Nafaâ Bekari, du président-directeur général de Ciments de Jebel Oust, ainsi que de plusieurs cadres techniques spécialisés dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. À travers ce projet pilote, la Tunisie confirme sa volonté d'accélérer la valorisation énergétique des déchets, tout en structurant un cadre réglementaire propice à l'investissement et à l'innovation dans les filières industrielles.