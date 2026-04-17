Tunisie: Une nouvelle variété de carotte hybride à haut rendement séduit les agriculteurs

Une expérimentation réussie de culture d'une variété hybride de carottes, baptisée "Niagara", suscite un intérêt croissant auprès des agriculteurs du gouvernorat de Gabès, qui envisagent son adoption en raison de sa qualité et de sa forte productivité.

L'ingénieur agronome Ridha El Baji a confirmé, ce jeudi 16 avril 2026, le succès de cette expérience menée dans la région, soulignant que les agriculteurs locaux manifestent un intérêt marqué pour cette variété hybride importée des Pays-Bas. Dans une déclaration accordée à Diwan FM, il a précisé que la carotte Niagara se distingue par des caractéristiques agricoles spécifiques, notamment la possibilité de sa culture tout au long de l'année.

Il a ajouté que cette variété présente également l'avantage de ne pas connaître une floraison précoce, contrairement aux variétés traditionnelles. "Cela permet aux agriculteurs de la conserver en terre pendant une période allant de quatre à six mois, offrant ainsi une meilleure flexibilité dans la planification des récoltes en fonction de la demande du marché", a-t-il encore précisé.

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Par ailleurs, la journée de sensibilisation consacrée à la présentation des résultats de cette expérimentation, organisée à Gabès et dans la région de Ghannouch, a été marquée par une forte adhésion des agriculteurs, qui ont exprimé leur volonté d'adopter durablement cette variété.