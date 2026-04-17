Cameroun: À Douala, tout est prêt pour accueillir le pape Léon XIV

Après Bamenda, dans le Nord-Ouest anglophone, où il a lâché une colombe pour le retour de la paix, le pape Léon XIV met le cap vendredi 17 avril sur Douala. Dans la capitale économique du Cameroun, tout est prêt pour accueillir le souverain pontife. Sur la pénétrante Est, un axe routier en chantier depuis près de dix ans, les travaux se sont accélérés ces derniers jours. Plusieurs fidèles et curieux ont passé la nuit sur l'esplanade du stade de Japoma, où aura lieu la messe tout à l'heure. Dans les rues et les marchés, la visite du souverain pontife revient souvent dans les conversations.

Entre deux ventes, Vermond Chendjou, commerçant, échange avec ses clients du marché Nyalla sur la visite du pape au Cameroun. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fonde de réels espoirs sur la venue du pape à Douala. « Ma prière reste la même. Bon, s'il pouvait mettre un peu de pression, que nos dirigeants revoient déjà la manière de nous diriger », confie-t-il.

Un souhait partagé par Bracher, l'un de ses clients, qui n'oublie pas que plusieurs de ses compatriotes sont encore détenus pour des raisons politiques. « Puisque c'est un homme de paix, il pourrait toucher le coeur de nos dirigeants, qu'il essaie de revoir la situation de nos frères qui sont embastillés après la crise postélectorale de 2025, mais aussi 2018 », estime-t-il.

Une forte mobilisation des fidèles

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Japoma, où la messe doit être célébrée, l'effervescence est palpable. Junior Wandeu a acheté un t-shirt à l'effigie du pape Léon XIV. « Nous devons lui prouver que nous sommes là pour l'accueillir et nous ne devons pas rester dans nos maisons », explique-t-il.

Sur l'esplanade du stade, tout est prêt pour recevoir le souverain pontife. Allongée sur une mousse, Émilienne Agathe se présente comme une servante de la Vierge Marie. « Nous sommes les dévotes de la Sainte Vierge Marie. Par rapport à ses apparitions à Fatima, nous sommes venus attendre l'arrivée du Souverain Pontife, le Pape Léon XIV », raconte-t-elle.

Au programme du souverain pontife à Douala : la visite de l'hôpital catholique Saint-Paul, avant un retour à Yaoundé pour un échange avec le monde universitaire à l'université catholique d'Afrique centrale.