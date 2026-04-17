Maroc: Le pays et UE affichent leur collaboration lors d'une visite de la cheffe de la diplomatie européenne

17 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

La Haute représentante pour les Affaires étrangères de l'UE et vice-présidente de la Commission européenne est en visite au Maroc les 16 et 17 avril 2026. Ce jeudi à Rabat, Kaja Kallas et le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ont affiché leur volonté de renforcer un partenariat stratégique.

C'est la première visite officielle au Maroc de la cheffe de la diplomatie européenne, nommée en décembre 2024. Arrivée dans le royaume le 16 avril 2026, elle doit y rester deux jours. L'occasion pour l'UE de consolider son partenariat stratégique avec Rabat.

Kaja Kallas a déjà rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères. Et c'est à Rabat que s'est tenue cette réunion bilatérale, à l'issue de laquelle a eu lieu une conférence de presse conjointe.

Sahara occidental

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« Concernant le Sahara occidental, l'UE a annoncé son changement de position plus tôt cette année » : Kaja Kallas a rappelé la position commune adoptée en janvier dernier par les pays membres de l'UE, qui ont apporté leur soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental.

Un message très apprécié par le ministère marocain des Affaires étrangères, qui l'a fait savoir dans un communiqué. « Cette position de l'UE revêt une importance particulière et représente un signal fort à la veille de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, programmée dans quelques jours [le 23 avril, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit évoquer la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la Minurso, NDLR] », assure le texte.

« Le Maroc est un partenaire proche, fiable et stratégique pour l'Union européenne, a insisté l'ancienne Première ministre d'Estonie. Nous sommes votre premier partenaire commercial et votre premier investisseur étranger ».

Migration irrégulière, commerce, sécurité...

Migration irrégulière, commerce, sécurité : la coopération entre Rabat et Bruxelles se porte bien. Les relations bilatérales doivent même bientôt passer à la vitesse supérieure avec la finalisation d'un « partenariat stratégique et global ».

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