Tunisie: Après chaque pluie, les routes se transforment en pièges à ciel ouvert

Les récentes précipitations enregistrées dans plusieurs régions de Tunisie ont une nouvelle fois mis en évidence l'état de fragilité de nombreuses voiries urbaines et secondaires. Malgré des quantités de pluie parfois limitées, plusieurs axes routiers se sont rapidement dégradés, laissant apparaître de larges nids-de-poule remplis d'eau, rendant la circulation difficile, risquée et dans certains cas presque impossible pour les automobilistes comme pour les piétons.

Dans plusieurs quartiers, les chaussées se transforment en véritables pièges après chaque épisode pluvieux. L'eau stagnante masque la profondeur des déformations de la route, empêchant les conducteurs d'anticiper les obstacles. Automobilistes et motocyclistes sont contraints de ralentir fortement, de changer brusquement de trajectoire ou de zigzaguer pour éviter des chocs parfois violents susceptibles d'endommager les véhicules.

Au-delà de la gêne immédiate, les impacts sont également économiques pour les usagers. Les passages répétés dans ces trous béants entraînent des dégâts sur les pneus, les suspensions et les jantes, générant des frais de réparation parfois élevés pour des citoyens déjà confrontés à une hausse du coût de la vie. Pour de nombreux conducteurs, ces routes dégradées représentent une contrainte quotidienne et imprévisible.

Les piétons ne sont pas épargnés. Dans certaines zones, l'accumulation d'eau sur les trottoirs ou le long des chaussées oblige les habitants à marcher sur la route, au milieu des véhicules, ou à traverser des flaques profondes et boueuses. Une situation qui accentue les risques d'accidents, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les usagers les plus vulnérables. Sur le terrain, les témoignages des riverains convergent. Beaucoup décrivent une situation qui se répète à chaque saison pluvieuse, transformant certains quartiers en zones difficilement praticables.

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Ils dénoncent également la lenteur des interventions de maintenance et l'absence de solutions durables de réhabilitation des infrastructures, au-delà des réparations ponctuelles souvent jugées insuffisantes. Cette dégradation récurrente des voiries met en lumière une problématique structurelle liée à la qualité des infrastructures routières et à leur entretien. Dans plusieurs localités, les intempéries agissent comme un révélateur d'un réseau routier vieillissant, parfois insuffisamment entretenu ou fragilisé par des travaux jugés non durables.

Face à cette situation, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé le lancement prochain de travaux de réparation dans plusieurs régions du pays. Dans une déclaration accordée aux médias ce jeudi 16 avril 2026, le ministre Slah Zouari a indiqué que des interventions seront engagées dans différents gouvernorats touchés par les récentes intempéries et les dégradations des routes. Le ministre a précisé que les crédits nécessaires ont été mobilisés et que des entreprises de travaux publics ont été désignées afin d'accélérer la mise en oeuvre des chantiers.

Ces opérations viseront à remettre en état les axes endommagés et à rétablir des conditions de circulation normales dans les zones affectées. En attendant le démarrage effectif de ces travaux, les autorités appellent les usagers de la route à la prudence, en raison de la présence de trous souvent invisibles sous l'eau et de chaussées fortement irrégulières. Une précaution indispensable face à un phénomène qui, au-delà des épisodes pluvieux récents, continue de soulever la question de la modernisation et de la résilience des infrastructures routières en Tunisie.

Au-delà des interventions ponctuelles annoncées, cette situation relance le débat sur la qualité de la planification et de l'exécution des infrastructures routières en Tunisie. La répétition des mêmes dégradations après chaque épisode pluvieux interroge sur l'efficacité des solutions adoptées jusqu'ici. Elle met surtout en évidence la nécessité d'une approche plus structurelle et durable, afin de rompre avec une logique de réparations temporaires devenues insuffisantes.