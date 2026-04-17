Tunisie: Les barrages affichent un excédent de 500 millions m³

La situation des ressources hydriques en Tunisie est jugée globalement satisfaisante, avec un taux de remplissage des barrages dépassant les 61 %. Selon l'expert en climat et ressources en eau, Houcine Rhili, le pays dispose actuellement d'un excédent estimé à environ 500 millions de mètres cubes par rapport à la même période de l'année précédente.

Cet excédent devrait permettre d'aborder la prochaine saison estivale dans de meilleures conditions et de soutenir plus efficacement la campagne agricole, notamment pour les grandes cultures, les arbres fruitiers ainsi que les productions maraîchères. L'amélioration des ressources disponibles constitue ainsi un facteur d'atténuation des tensions hydriques saisonnières.

S'exprimant ce jeudi 16 avril 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, l'expert a souligné que cette dynamique positive doit toutefois être replacée dans un contexte international préoccupant. Il a rappelé qu'un rapport de l'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé des Nations unies met en garde contre une entrée du monde dans une phase de "faillite hydrique", liée à la dégradation des ressources en eau douce, notamment la fonte des glaciers qui représenteraient à eux seuls près de 79 % des réserves mondiales d'eau douce.

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Dans ce contexte, Houcine Rhili appelle à reconsidérer la gestion de l'eau en Tunisie en la plaçant au rang des priorités de sécurité nationale. Il plaide pour l'inscription de ce dossier à l'ordre du jour du Conseil de sécurité nationale, estimant qu'il nécessite une gouvernance stratégique renforcée.

L'expert recommande également une révision des approches actuelles, notamment celles liées à l'exportation indirecte de l'eau et à la gestion conjointe des nappes phréatiques avec les pays voisins. Selon lui, ces enjeux exigent une vision plus intégrée et plus souveraine de la ressource hydrique. Malgré l'amélioration actuelle des réserves, Houcine Rhili insiste sur la nécessité d'une gestion prudente et anticipative, dans un contexte où les pressions climatiques et les incertitudes hydrologiques continuent de s'accentuer à l'échelle mondiale.