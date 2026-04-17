Tunisie: la Galerie KALYSTE expose Zhour Gargouri - Ni tout à fait la même ni tout à fait autre

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Alya Hamza

Si on retrouve ses lettrismes monochromes et ses portraits d'icônes orientales, on remarque néanmoins une ouverture vers de nouvelles techniques, des supports inédits, un regard allégé, épuré, plus abstrait peut-être.

A l'ombre des orangers de La Soukra, la galerie Kalyste, joli cube de blancheur au milieu d'un verger, poursuit une programmation réfléchie, structurée, fidèle à une démarche artistique bien pensée. Sous la direction de Senda Ben Khelil qui prit la relève de sa mère, Melika, pionnière sur la scène, elle alterne des rencontres avec des artistes confirmés et de jeunes découvertes. Ses artistes lui sont fidèles, ce qui, sur cette place volatile et mouvante, est une garantie de sérieux et de crédibilité.

Invitée sur ses cimaises, cette semaine, Zhour Gargouri revient, ni tout à fait autre ni tout à fait la même, présenter ses derniers travaux. Si on retrouve ses lettrismes monochromes et ses portraits d'icônes orientales, on remarque néanmoins une ouverture vers de nouvelles techniques, des supports inédits, un regard allégé, épuré, plus abstrait peut-être.

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En ce qui concerne les matériaux, la curiosité de Zhour lui offre toutes les audaces. Elle grave et enlumine le bois qu'elle allie à la toile. Elle adapte le fer forgé à des panneaux peints en un paravent inattendu. Et elle crée des stèles auxquelles des calligraphies à la feuille d'or donnent de précieuses allures de cités abolies.

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