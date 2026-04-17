Tunisie: Malgré les turbulences au CA - Des chances intactes

Si la lutte pour le titre est extrêmement serrée avec le rival «Sang et Or», le Club Africain reste en bonne position, même si le tenant compte un match en moins à disputer face à l'ES Zarzis.

Aujourd'hui, le CA a toujours son destin en main, et s'il valide d'ici la fin il sera couronné. Cinq rencontres pour faire la différence, match après match, le CA devra s'armer de résilience, développer une capacité à surmonter les chocs, et surtout s'adapter à l'adversité, car les profils de ses adversaires vont varier, entre ceux qui jouent le maintien, la JS Kairouanaise, l'Olympique Béja et l'AS Soliman, celui qui joue le titre, l'Espérance de Tunis, et, enfin, une formation qui vise les places d'accessit, le Stade Tunisien.

A présent, à la différence des exercices passés, bien que ce ne soit pas encore tout à fait avéré, le titre se jouerait lors des ultimes confrontations de cette saison régulière, et le cycle actuel de rencontres serait à l'image d'une phase finale. Toutefois, pour le timonier clubiste, au vu de la récente production d'ensemble face aux Usémistes à Monastir, des réglages doivent être apportés pour optimiser le rendement d'ensemble.

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Identifier certaines défaillances observées, qu'elles soient offensives, au coeur du jeu ou même en défense, est inévitable. Les passages à vide du polyvalent Ait Malek, le manque d'entrain de l'attaquant hybride Harzi, le tâtonnement de Bouguerra, la prévisibilité de Kinzumbi et l'obstination de l'axial Cherifi à abuser de longs ballons et de rarement pencher vers la construction du jeu : voilà pour les failles clubistes observées au Mustapha Ben Jannet, et, maintenant, il va falloir remédier à tout cela en tranchant dans le vif, et ce, afin d'apporter des solutions concrètes pour corriger ce qui doit l'être.

Un défi mental autant que technique

A cet effet, certains facteurs détermineront si les coéquipiers de Ben Abda peuvent franchir ce palier supplémentaire pour décrocher le titre. Primo, même si l'objectif actuel est de renouer avec la victoire dans dix jours, à la réception des Aghlabides, les Clubistes doivent aussi et surtout composer avec la gestion du duel à distance avec l'Espérance.

Là, le plus grand défi n'est pas seulement technique, mais mental. Pourquoi ? Parce qu'avec le tenant qui compte un match en moins, le Club Africain n'a aucune marge d'erreur. Pour se surpasser donc, les équipiers de Mouhib Chamekh devront transformer la pression de ce match de retard de leur rival en motivation supplémentaire pour remporter chaque rencontre restante.

Autre facteur, la lucidité offensive qui a fait défaut au Ribat. En clair, le match contre l'US Monastirienne a montré une certaine difficulté à débloquer des situations fermées, et les attaquants doivent forcément s'armer de clairvoyance pour retrouver une efficacité clinique devant le but, notamment lors des matchs contre des blocs défensifs bas.

Enfin, et c'est ce qui pourrait faire la différence, le 3e facteur est en rapport avec la profondeur du banc. En effet, en cette fin de saison, la fatigue accumulée et les risques de blessures (le cas de Khadhraoui absent récemment) ou de suspensions sont réels. D'où l'impératif pour Faouzi Benzarti d'avoir cette capacité à faire ponctuellement tourner l'effectif sans pour autant perdre en qualité. Bref, en football tantôt, le surpassement vient parfois de joueurs de l'ombre ou de remplaçants capables de faire la différence.

Oui, donc, le CA peut le faire! L'élan historique et le soutien massif du public sont des atouts majeurs. Et s'ils parviennent à maintenir leur rigueur défensive tout en étant plus tranchants en attaque, les Clubistes auront davantage de chances d'espérer en un destin favorable.