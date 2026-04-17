Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso prête serment pour un cinquième mandat à la tête du pays

Le chef de l'État congolais, Denis Sassou-Nguesso, 82 ans dont 41 ans cumulés au pouvoir, a été investi jeudi 16 avril, pour son cinquième mandat consécutif. Il a été réélu avec 94,90% de suffrages au terme de la présidentielle du 15 mars dernier. La cérémonie dans un stade à Kintélé, banlieue nord de Brazzaville, en présence de centaines de milliers de Congolais et d'une dizaine de chefs d'États africains, dont Paul Kagamé et Félix Tshisekedi

Sur une tribune érigée au milieu de la pelouse du stade, devant les membres de la Cour constitutionnelle, le président congolais Denis Sassou-Nguesso jure de respecter et de faire respecter la constitution du Congo-Brazzaville.

Alors que le recours de l'opposant Dave Mafoula a été rejeté par la Cour constitutionnelle, Denis Sassou Nguesso se présente comme le président de tous les Congolais, sans exception.« Jeunes Congolais, vous êtes l'avenir du Congo. Un avenir qui se conjugue au présent. Ce qui se fait aujourd'hui anticipe les obligations et les préoccupations auxquelles vous ferez face demain, d'où la nécessité de connaître le pays, de l'aimer et de connaître son histoire », a-t-il déclaré.

Le chef de l'État congolais invite la jeunesse au travail et à l'humilité. Il a été élu sur son programme « Poursuivons la marche pour le développement ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a été félicité par les dix autres homologues africains venus assister à sa prestation de serment, dont les présidents angolais, congolais, rwandais et burundais.

La cérémonie s'est terminée par une parade militaire et un saut de parachutistes.