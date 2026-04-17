Sénégal: Bassirou Diomaye Faye limoge le patron de la Direction de la Santé, proche d'Ousmane Sonko

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé, mercredi 15 avril en Conseil des ministres, de remplacer le directeur général de la Santé, le professeur Ousmane Cissé. Après 19 mois à la tête de la structure, ce proche du Premier ministre Ousmane Sonko est remplacé par Youssouph Tine. S'agit-il d'une décision politique ou d'un simple remplacement pour plus d'efficacité ? Ce limogeage fait en tout cas réagir dans les rangs du Pastef.

Au Sénégal, c'est une décision qui fait du remous. Dans un communiqué, la branche santé du mouvement des cadres du Pastef s'insurge de ce qu'elle qualifie de « limogeage injustifié » et de « décision brutale » du professeur Ousmane Cissé, militant de la première heure du parti au pouvoir. Il était à la tête de la structure depuis 19 mois. Son remplaçant, Youssouph Tine, est l'ex-directeur régional de la santé de Ziguinchor en Casamance.

Le groupe de cadres du parti - du secteur de la santé - s'interroge sur « les véritables motivations » de la mesure et va jusqu'à accuser le ministre de la Santé, le docteur Ibrahima Sy, de chercher à exclure des militants du Pastef de son ministère. Le ministère de la Santé, lui, ne fait aucun commentaire.

La présidence invalide des relents politiques

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D'autres sources évoquent les démêlés judiciaires du neurologue dans une affaire d'injures en ligne présumées - qui l'oppose au directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec -, comme possible raison de son remplacement, un an et demi après avoir été nommé. Enfin, la décision de le remplacer pourrait-elle être politique, au vu du profil très militant d'Ousmane Cissé au sein du Pastef ? D'autant que le désormais ex-directeur général de la Santé est un proche du Premier ministre, Ousmane Sonko.

« Non », répond Bassirou Dieng, du pôle communication de la coalition Diomaye président. « S'il y avait des soubassements politiques, dit-il, beaucoup plus de personnes seraient concernées ». Il rappelle aussi que le président de la République a le pouvoir « de nommer et de limoger ».

La même question s'est posée le 18 février lors du limogeage de Bassirou Kébé de son poste de directeur de la société HLM (SN-HLM), ainsi qu'en mars lors du remplacement du rappeur Kilifeu à la présidence du conseil d'administration du Grand Théâtre. Tous deux sont réputés proches d'Ousmane Sonko et sont des membres influents du Pastef.