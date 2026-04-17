Tunisie: Pour une culture citoyenne et écologique

La propreté des lieux publics constitue un enjeu majeur dans les différents pays du monde dans le sens où il s'agit d'un facteur essentiel pour la bonne santé des citoyens, tout en étant un élément d'attractivité urbaine touchant l'environnement, l'image des villes et la qualité de vie.

S'agissant d'un problème assez chronique, une proposition de loi destinée à interdire et même à sanctionner le dépôt des déchets dans les espaces publics vient d'être adressée par un groupe de députés à la Commission parlementaire de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement.

Cette démarche intervient juste après l'appel présidentiel exigeant une action continue, jour et nuit, pour la gestion des déchets suite à l'accumulation des ordures, ce qui met en relief le souci général des pouvoirs exécutif et législatif de mettre en oeuvre une action concertée en vue d'une résolution catégorique de cette question. Tout indique donc, qu'il s'agit d'un processus dans la durée, d'où l'approche double exigeant, d'un côté, la mise en place des équipements adéquats, dont notamment les conteneurs, et de l'autre la sensibilisation et la responsabilisation des citoyens avec l'instauration d'éventuelles sanctions financières à l'encontre des contrevenants.

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L'objectif du projet est, en réalité, d'instaurer une loi dissuasive en vue de protéger l'environnement et la santé publique, en interdisant tout dépôt sauvage de déchets ménagers, industriels, agricoles, électroniques ou de construction.

Par ailleurs, on se félicite du fait que les auteurs du texte aient mis l'accent sur son alignement à l'article 45 de la Constitution garantissant le droit à un environnement sain et équilibré, tout en veillant à sa conformité avec les engagements internationaux de notre pays en faveur du développement durable, et ce, au même moment de l'introduction d'une procédure consistant à signaler les infractions par le biais d'une application mobile pour renforcer les constats et autres procès-verbaux établis par les agents.

A noter l'impératif d'organiser de vastes opérations continues en vue d'ancrer la mentalité de respect des règles et de bannir les comportements inciviques, sans oublier la nécessité de bien gérer et de valoriser les déchets tout en encourageant la concrétisation des démarches participatives au profit de l'intérêt national.

Ces initiatives ne peuvent être efficaces que si elles ont pour vocation la vulgarisation d'une culture citoyenne et écologique afin de pouvoir espérer un véritable combat contre l'insalubrité avec des mesures efficaces et des solutions durables.