Burundi: De nombreuses questions autour de la mort de Gabby Bugaga, ministre de la Communication

Le ministre burundais de la Communication et des Médias, Gabby Bugaga, a été retrouvé mort jeudi 16 avril à l'aube près de la capitale Bujumbura, dans ce que le gouvernement a qualifié d' « accident ». Le ministre a été retrouvé au bord d(un véhicule. Mais la thèse de l'accident mortel, avancée par le gouvernement burundais, ne convainc pas complètement. Plusieurs zones d'ombres subsistent autour de ce décès.

Le corps de Gabby Bugaga, ministre de la Communication et des Médias du Burundi, a été retrouvé jeudi 16 avril 2026, à 10 kilomètres au nord de Bujumbura, dans la palmeraie de Kivoga, sur une route pourtant peu empruntée la nuit.

Sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées, on voit le ministre, mort, vêtu d'un t-shirt et d'un polo, au volant du véhicule, à moitié allongé sur la banquette avant. Une blessure profonde est visible sur son crâne, tandis que la cabine du véhicule est intacte.

Concernant la voiture, un pick-up de couleur noire, des dégâts sont visibles à l'arrière et sur le flanc droit. Les phares avant ont été endommagés, mais pas le pare-choc.

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Alors que le gouvernement évoque un « accident inopiné », des voix s'élèvent pour exiger une enquête indépendante, à l'instar d'associations pour les droits humains comme King Umurumdi Freddom. De nombreuses interrogations ont émergé ces dernières heures sur les réseaux sociaux, notamment sur la présence du ministre sur cette route à une heure tardive, et surtout seul, sans chauffeur ni gardes du corps.

Ancien journaliste pour la radio-télévision nationale burundaise, Gaby Bugaga avait été nommé ministre de la Communication en 2025. La date de ses funérailles n'a pas encore été déterminée.