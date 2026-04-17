Burundi: De nombreuses questions autour de la mort de Gabby Bugaga, ministre de la Communication

16 Avril 2026
Radio France Internationale

Le ministre burundais de la Communication et des Médias, Gabby Bugaga, a été retrouvé mort jeudi 16 avril à l'aube près de la capitale Bujumbura, dans ce que le gouvernement a qualifié d' « accident ». Le ministre a été retrouvé au bord d(un véhicule. Mais la thèse de l'accident mortel, avancée par le gouvernement burundais, ne convainc pas complètement. Plusieurs zones d'ombres subsistent autour de ce décès.

Le corps de Gabby Bugaga, ministre de la Communication et des Médias du Burundi, a été retrouvé jeudi 16 avril 2026, à 10 kilomètres au nord de Bujumbura, dans la palmeraie de Kivoga, sur une route pourtant peu empruntée la nuit.

Sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées, on voit le ministre, mort, vêtu d'un t-shirt et d'un polo, au volant du véhicule, à moitié allongé sur la banquette avant. Une blessure profonde est visible sur son crâne, tandis que la cabine du véhicule est intacte.

Concernant la voiture, un pick-up de couleur noire, des dégâts sont visibles à l'arrière et sur le flanc droit. Les phares avant ont été endommagés, mais pas le pare-choc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que le gouvernement évoque un « accident inopiné », des voix s'élèvent pour exiger une enquête indépendante, à l'instar d'associations pour les droits humains comme King Umurumdi Freddom. De nombreuses interrogations ont émergé ces dernières heures sur les réseaux sociaux, notamment sur la présence du ministre sur cette route à une heure tardive, et surtout seul, sans chauffeur ni gardes du corps.

Ancien journaliste pour la radio-télévision nationale burundaise, Gaby Bugaga avait été nommé ministre de la Communication en 2025. La date de ses funérailles n'a pas encore été déterminée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.