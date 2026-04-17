Burkina Faso: Gestion de la cession légale - FASO-RE et ses relais à la recherche de meilleures stratégies d'optimisation

La compagnie nationale FASO REASSURANCES (FASO-RE) a tenu sa première rencontre du marché avec ses relais dans les compagnies d'assurances sur le thème : « Stratégie d'optimisation de la gestion de la cession légale en réassurance au Burkina Faso », mardi 7 avril 2026, à Ouagadougou.

La compagnie nationale Faso Réassurances (FASO-RE) veut asseoir les bases de sa collaboration avec les acteurs du marché local et de son positionnement sur le marché national et régional. Dans cette dynamique, elle a organisé sa première rencontre du marché avec ses relais dans les sociétés d'assurances, mardi 7 avril 2026, à Ouagadougou sur le thème : « Stratégie d'optimisation de la gestion de la cession légale en réassurance au Burkina Faso ».

En effet, avec la création de FASO-RE, les compagnies d'assurances installées au Burkina Faso ont l'obligation de lui céder une partie de leurs souscriptions en réassurances qu'elles plaçaient auprès des réassureurs sur le marché international. Il s'agit de 7,5% en assurance IARD, de 5% en assurance et de 15% pour les conventions d'affaires que les assureurs locaux ont l'habitude de signer avec les réassureurs internationaux.

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Pour le directeur général de Faso-RE, Idrissa Traoré, il était nécessaire d'avoir un cadre formel d'échanges constructifs avec les chargés et responsables de la réassurance au niveau des compagnies d'assurance qui sont les principaux interlocuteurs opérationnels.

« Cette rencontre est l'occasion de rappeler et de clarifier la mission, le rôle et le positionnement de FASO-RE sur le marché burkinabè de l'assurance et de la réassurance. Il nous paraît important que chacun dispose d'une lecture claire et commune de nos responsabilités, de nos obligations, mais aussi de nos limites, telles que définies par le cadre réglementaire. Une bonne compréhension des rôles de chacun est un préalable indispensable à une collaboration saine et efficace », a-t-il souligné.

« Accompagner FASO-RE dans sa stratégie de positionnement »

La rencontre vise également à analyser les difficultés rencontrées à mi-parcours dans la mise en œuvre de la cession légale, recueillir les préoccupations, attentes et propositions des partenaires, le tout dans une approche collaborative. Cette approche est appréciée à sa juste valeur par les relais qui sont disposés à accompagner FASO-RE dans sa dynamique de croissance. « Si FASO-RE n'existait pas, il fallait la créer.

Cette rencontre avec les relais est un cadre idéal d'échanges. En tant que technicien, elle nous permet de comprendre réellement les préoccupations de FASO-RE et de l'aider à atteindre ses objectifs », a confié le directeur technique à Jackson Assurances, Thimotée Guebré.

La cheffe de services souscriptions vie à SONAR Assurance vie, Claudine Ouédraogo, a aussi salué cette initiative, car pour une compagnie qui est à ses débuts, une telle rencontre permet de poser des bases solides pour un futur meilleur. « Nous sommes disposés à accompagner FASO-RE dans sa stratégie de positionnement sur le marché national et sous régional. Et nous avons tous intérêt, car avant tout il s'agit de l'intérêt de notre pays. Faso-RE est une première, une fierté », a-t-elle conclu.