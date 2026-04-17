Sénégal: Evaluation des politiques publiques - L'Assemblée nationale décidée à jouer davantage son rôle selon le député

Dakar — L'Assemblée nationale est décidée à jouer "un grand rôle" dans le contrôle et le suivi de l'évaluation des politiques publiques, en accord avec le principe de redevabilité auquel l'exécutif doit être soumis, a assuré, jeudi, à Dakar, le président de la commission des lois de l'institution parlementaire.

"Le principe de redevabilité est un sacerdoce et repose sur les épaules de l'exécutif, et l'Assemblée nationale doit jouer un grand rôle de contrôle sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Elle va prendre ses responsabilités dans la complémentarité, nous serons très exigeants pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais, améliorer la gouvernance actuelle de notre pays", a déclaré Abdoulaye Tall.

Il prenait part à une session de renforcement de capacités organisée à l'intention des députés membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale, dans le cadre du programme "Suxxali Sunu Democratie" (Améliorer notre démocratie, en wolof), une initiative soutenue par le Royaume-Uni et portée par le COSCE, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections et l'ONG 3D. Selon le président de la commission des lois et droits humains de l'Assemblée nationale, plusieurs modules sont au menu de cette formation, parmi lesquels le processus judiciaire, la redevabilité et la question de la responsabilisation des députés.

"Nous avons parlé de la carte judiciaire du Sénégal, d'autres thèmes seront abordés. L'objectif est de faire en sorte que l'Assemblée nationale de rupture dont nous rêvons soit une réalité, un ressenti des populations qui ont placé leur confiance en nous", a indiqué Abdoulaye Tall. Le président de la commission des lois de l'institution parlementaire rappelle que le député a pour mission d'élaborer et de voter les lois, mais également de faire le suivi et l'évaluation des politiques publiques à travers le contrôle parlementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cela se fait au nom de la séparation des pouvoirs pour éviter des scénarios [politiques vus par le passé]. L'Assemblée nationale doit mériter la rupture tant chantée, en jouant pleinement son rôle sans faiblesse coupable, ni complaisance aucune", a indiqué le député. "Nous considérons que cette formation" vise à opérer une "rupture effective mais de façon pratique sur le quotidien des Sénégalais et la gouvernance du régime actuel", a-t-il ajouté.

"Nous attendons de cet atelier que tous les membres de cette commission puissent être au point de tous les règlements et assurer leur rôle fondamental", a déclaré, pour sa part, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye.

Selon son ambassade au Sénégal, l'appui que la Grande-Bretagne a apporté à cette initiative s'explique par le fait que le développement durable ne peut se faire "sans institutions fortes". Elle a ajouté que ce renforcement de capacités devrait permettre aux membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale de "porter leur regard sur les lois" qui leur seront soumises.