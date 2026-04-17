Sénégal: L'Etat mise sur les fermes intégrées et intelligentes pour la modernisation de l'agriculture, selon Aïssatou Mbodji

16 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — La Déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) Aïssatou Mbodj, a réaffirmé jeudi à Louga (nord), la volonté des pouvoirs publics de moderniser l'agriculture sénégalaise à travers l'installation de fermes intégrées, intelligentes et connectées sur l'ensemble du territoire national.

"Si vous avez 20 hectares, vous pouvez y installer quatre fermes intégrées de cinq hectares chacune, avec de l'eau, de la culture fourragère et du bétail, pour garantir une production agricole durable", a-t-elle dit. Aïssatou Mbodj intervenait dans le cadre d'une tournée de capitalisation du programme "Bey Sa Waar ci Senegaal", une initiative stratégique portée par la DER/FJ visant à moderniser l'agriculture sénégalaise à travers l'installation de 3 000 fermes intégrées sur l'ensemble du territoire national.

Ce programme ambitionne de générer 150 000 emplois ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. La Déléguée générale a indiqué que ce programme déjà déployé dans plusieurs zones du pays, notamment dans le Sine-Saloum, pourrait être étendu à la région de Louga, qui dispose d'importantes potentialités foncières, pour sécuriser l'alimentation du bétail grâce à la culture fourragère et assurer une activité économique viable aux bénéficiaires.

Elle a réitéré que la région de Louga dispose d'importantes potentialités foncières pouvant favoriser l'implantation de ces fermes, appelant ainsi les autorités administratives à accompagner la DER/FJ dans l'accès au foncier des porteurs de projets. Mme Mbodj a également insisté sur l'importance d'un accompagnement des bénéficiaires, incluant la formation, le financement, la formalisation des activités et l'accès au marché, ainsi que leur participation aux foires commerciales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant le vol de bétail dans la zone, elle a annoncé la mise en place de mesures innovantes, à travers des systèmes de sécurité pour lutter contre ce fléau mais aussi la construction prochaine d'infrastructures de conservation, dont des chambres froides destinées à soutenir les filières agricoles locales. Elle a encouragé les jeunes et les femmes à s'approprier ces opportunités, soulignant que le développement des fermes intégrées intelligentes et connectées pourrait contribuer à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois durables.

La Déléguée générale a expliqué que cette visite de capitalisation du programme "Bey Sa Waar ci Senegaal" à Louga permet d'évaluer l'impact des financements et d'orienter les actions futures de la DER/FJ, notamment en matière d'accompagnement et de formation. La Déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a invité les futurs bénéficiaires de ce programme à consolider leurs activités afin de devenir de véritables champions économiques capables de contribuer au développement local et à la souveraineté alimentaire du pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.