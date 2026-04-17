Sénégal: L'Etat mise sur les fermes intégrées et intelligentes pour la modernisation de l'agriculture, selon Aïssatou Mbodji

Louga — La Déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) Aïssatou Mbodj, a réaffirmé jeudi à Louga (nord), la volonté des pouvoirs publics de moderniser l'agriculture sénégalaise à travers l'installation de fermes intégrées, intelligentes et connectées sur l'ensemble du territoire national.

"Si vous avez 20 hectares, vous pouvez y installer quatre fermes intégrées de cinq hectares chacune, avec de l'eau, de la culture fourragère et du bétail, pour garantir une production agricole durable", a-t-elle dit. Aïssatou Mbodj intervenait dans le cadre d'une tournée de capitalisation du programme "Bey Sa Waar ci Senegaal", une initiative stratégique portée par la DER/FJ visant à moderniser l'agriculture sénégalaise à travers l'installation de 3 000 fermes intégrées sur l'ensemble du territoire national.

Ce programme ambitionne de générer 150 000 emplois ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. La Déléguée générale a indiqué que ce programme déjà déployé dans plusieurs zones du pays, notamment dans le Sine-Saloum, pourrait être étendu à la région de Louga, qui dispose d'importantes potentialités foncières, pour sécuriser l'alimentation du bétail grâce à la culture fourragère et assurer une activité économique viable aux bénéficiaires.

Elle a réitéré que la région de Louga dispose d'importantes potentialités foncières pouvant favoriser l'implantation de ces fermes, appelant ainsi les autorités administratives à accompagner la DER/FJ dans l'accès au foncier des porteurs de projets. Mme Mbodj a également insisté sur l'importance d'un accompagnement des bénéficiaires, incluant la formation, le financement, la formalisation des activités et l'accès au marché, ainsi que leur participation aux foires commerciales.

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Evoquant le vol de bétail dans la zone, elle a annoncé la mise en place de mesures innovantes, à travers des systèmes de sécurité pour lutter contre ce fléau mais aussi la construction prochaine d'infrastructures de conservation, dont des chambres froides destinées à soutenir les filières agricoles locales. Elle a encouragé les jeunes et les femmes à s'approprier ces opportunités, soulignant que le développement des fermes intégrées intelligentes et connectées pourrait contribuer à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois durables.

La Déléguée générale a expliqué que cette visite de capitalisation du programme "Bey Sa Waar ci Senegaal" à Louga permet d'évaluer l'impact des financements et d'orienter les actions futures de la DER/FJ, notamment en matière d'accompagnement et de formation. La Déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a invité les futurs bénéficiaires de ce programme à consolider leurs activités afin de devenir de véritables champions économiques capables de contribuer au développement local et à la souveraineté alimentaire du pays.