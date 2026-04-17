Sénégal: Ligue 1 - Le déplacement du leader chez DSC et le choc Goéee-Jaraaf, rencontres phares de la 23e journée

Dakar — Le leader du championnat national de Ligue 1, AJEL de Rufisque, se déplacera samedi à 17 heures sur la pelouse de Dakar Sacré-Coeur, en match comptant pour la 23e journée de Ligue 1 sénégalaise.

À quatre points de son poursuivant direct, l'US Gorée (39 points), AJEL de Rufisque a la possibilité de maintenir son avance sur le terrain de Dakar Sacré-Coeur, qui sort d'une lourde défaite (0-5) face à Génération Foot lors de la dernière journée. À la même heure, l'US Gorée reçoit l'ASC Jaraaf au stade Djagily Bagayokho de Grand Yoff. Peu avant ces rencontres, à 16h30, Génération Foot accueille l'équipe de la zone rouge, Sonacos. Les Académiciens ont l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire et de sécuriser leur cinquième place (30 points, +8). Ils comptent le même nombre de points que le Casa Sports, devancé au goal-average (+7).

Le club basé à Ziguinchor (sud) aura également l'avantage de recevoir, dimanche à 17h, au stade Aline Sitoé Diatta, Guédiawaye FC, 11e au classement général, après deux défaites consécutives. Trois autres rencontres sont prévues à la même heure. La Linguère (14e), avec son nouvel entraîneur principal Victor Diagne, croisera l'AS Pikine au stade Mawade Wade de Saint-Louis (nord).

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Dans le même temps, l'US Ouakam (7e) jouera contre Wallydaan FC au stade municipal de Ngor. La lanterne rouge, l'ASC Cambérène, défiera Teungueth FC (3e) au stade des Parcelles Assainies. Cette journée se clôturera lundi avec la rencontre entre l'équipe des HLM Dakar (12e) et celle du Stade de Mbour (10e) au stade municipal des HLM.

Programme de la 23e journée

Samedi

16h30 : Génération Foot - Sonacos (stade Djibril Diagne)

17h00 : US Gorée - ASC Jaraaf (stade Djaguily Bagayokho)

17h00 : Dakar Sacré-Coeur - Ajel de Rufisque (stade de Yoff)

Dimanche

17h00 : AS Linguère - AS Pikine (stade Mawade Wade)

17h00 : US Ouakam - Wallydaan (stade municipal de Ngor)

17h00 : Casa Sports - Guédiawaye FC (stade Aline Sitoé Diatta)

17h00 : Cambérène - Teungueth FC (stade des Parcelles Assainies)

Lundi