Sénégal: La Cour des comptes entame un audit de performance de la préservation des espaces naturels protégés par les communes

Dakar — La chambre des collectivités territoriales (CCT) de la Cour des comptes a lancé, jeudi, à Dakar, un dispositif de vérification de la mission de préservation et de valorisation des espaces naturels protégés (ENP) par les communes.

Sur cette base, elle va mener un audit de la contribution des communes à la gestion des ENP. Le but de la vérification est de pousser cette catégorie de collectivités territoriales à mener "une exploitation durable des écosystèmes", selon Amadou Ba Mbodj, le président par intérim de la chambre des collectivités territoriales de la Cour des comptes. Il s'agit de vérifier que les communes, des "acteurs clés" de la gouvernance des ENP, remplissent effectivement ou pas leur rôle de préservation et de valorisation de ces espaces, a expliqué le magistrat.

Les espaces naturels protégés sont un patrimoine naturel "inestimable" pour les générations actuelles et celles à venir, d'après M. Mbodj. "Un audit de performance ne vaut que par la solidité de ses critères. Ce sont les critères qui servent de référentiel de jugement pour évaluer la situation, étayer les constatations et formuler des conclusions fondées sur des éléments probants", a-t-il dit.

Mamadou Faye, le premier président de la Cour des comptes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le président par intérim de la CCT, l'évaluation va durer cinq ans et portera sur six espaces naturels protégés, qui se trouvent dans 16 communes, dont il n'a pas cité les noms. L'audit va s'appuyer sur "un socle juridique solide, qui comprend des textes nationaux et supranationaux", a-t-il signalé. Amadou Ba Mbodj assure que l'évaluation permettra de renforcer la transparence de la gestion des ENP et de faire "des recommandations constructives" aux communes concernées.

Cet audit de performance est différend du contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes, a précisé M. Mbodj. "Par les recommandations faites pour accroître l'efficacité [...] de la mise en oeuvre de l'action publique, l'audit de performance apporte une valeur ajoutée certaine" aux communes concernées, a assuré Mamadou Faye, le premier président de la Cour des comptes. "Le succès de cette mission d'audit dépendra fortement de la collaboration de toutes les parties concernées : les représentants de l'État, les maires des communes ciblées, ainsi que les conservateurs et les présidents des comités de gestion des ENP", a expliqué M. Faye.