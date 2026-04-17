Gabon: Le Chef de l'État reçoit l'Ambassadeur de France au Gabon

En marge de son déplacement à Brazzaville, en République du Congo, où il prendra part à la cérémonie d'investiture du Président élu Denis Sassou Nguesso, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé une audience à Son Excellence, Fabrice Mauriès Ambassadeur, Haut Représentant de la France près la République Gabonaise.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités de procéder à un examen approfondi de la relation bilatérale entre le Gabon et la France, unanimement saluée pour sa densité, sa constance et la qualité de son dialogue politique.

Les échanges ont notamment porté sur le suivi des engagements issus de la visite du Président Emmanuel Macron à Libreville en novembre dernier, traduisant la volonté partagée de consolider les acquis et d'inscrire la coopération dans une dynamique renouvelée.

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Abordant l'agenda diplomatique à venir, les deux parties ont évoqué les prochaines échéances bilatérales, en particulier les perspectives de rencontres entre les deux Chefs d'État, notamment à l'occasion du Africa Forward Summit prévu à Nairobi du 11 au 12 mai prochain, ainsi que dans le cadre de la visite officielle à laquelle le Chef de l'État gabonais est convié par son homologue français.

Par ailleurs, les discussions ont mis en exergue plusieurs axes prioritaires de coopération, notamment dans les domaines économique, juridique, militaire et sécuritaire, en cohérence avec les orientations stratégiques du Président de la République.

Enfin, les deux personnalités ont échangé leurs vues sur les grandes questions internationales, réaffirmant leur attachement à un dialogue régulier et à une coopération renforcée, en vue de la mise en oeuvre effective des engagements communs.