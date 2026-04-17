Maroc: Visite officielle au Maroc - Le Gabon et le Royaume renforcent leur partenariat stratégique

En visite de travail au Maroc, la ministre gabonaise des Affaires étrangères, S.E. Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a entamé à Rabat sa première mission officielle depuis sa prise de fonctions, dans un contexte de consolidation des relations bilatérales entre Libreville et Rabat.

Reçue par son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, en présence de SEM Abdelaziz Branly Oupolo Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, la cheffe de la diplomatie gabonaise a salué l'accueil « chaleureux et fraternel » réservé à la délégation qu'elle conduit. Elle a également exprimé sa reconnaissance aux autorités marocaines, en particulier au roi Mohammed VI.

Les échanges entre les deux responsables ont permis de réaffirmer la solidité des liens historiques entre le Gabon et le Maroc, tout en mettant en avant une volonté commune de renforcer davantage leur partenariat stratégique.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs de coopération, avec un accent particulier sur l'accélération de la mise en oeuvre des accords existants et l'identification de nouvelles opportunités de collaboration.

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À cette occasion, la ministre gabonaise a présenté les grandes orientations du programme politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment le Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030.

Ce programme ouvre, selon elle, de nouvelles perspectives de coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines économique, industriel, des infrastructures et du développement humain.

Les deux parties ont également convenu de tenir, avant la fin de l'année 2026, la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération Gabon-Maroc, un cadre clé pour le suivi et l'évaluation des projets bilatéraux.

Sur le plan diplomatique, le Gabon a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris la région du Sahara, ainsi qu'au plan d'autonomie proposé par Rabat, considéré comme une solution « crédible et réaliste » pour un règlement durable.

Libreville a également salué l'adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, perçue comme une avancée significative pour le Royaume.

Cette visite illustre la volonté commune des deux pays de consolider un axe stratégique fondé sur la solidarité africaine et une coopération mutuellement bénéfique, en faveur d'un partenariat durable et d'une prospérité partagée.