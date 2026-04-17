Maroc: L'Union européenne renforce son partenariat stratégique avec le Maroc et appuie le plan d'autonomie pour le Sahara

Une nouvelle étape majeure vient d'être franchie dans les relations entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. En visite officielle à Rabat, la Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a réaffirmé, jeudi, le caractère « riche, multidimensionnel et privilégié » du partenariat unissant Bruxelles et Rabat.

À l'issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la responsable européenne a salué une relation « forgée depuis plus d'un demi-siècle de coopération étroite et de confiance mutuelle », insistant sur « la profondeur, le dynamisme et l'importance stratégique » de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne.

Pour les deux parties, il ne s'agit plus seulement de préserver les acquis d'une coopération ancienne, mais bien de hisser les relations bilatérales vers un niveau supérieur. Rabat et Bruxelles sont ainsi convenus de finaliser, dans les meilleurs délais, un « partenariat stratégique et global » destiné à structurer durablement leur rapprochement politique, économique et sécuritaire.

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Les deux partenaires ont également décidé de relancer l'ensemble des réunions institutionnelles prévues dans le cadre de l'accord d'association, afin d'assurer davantage de continuité et de prévisibilité à leur coopération.

Au-delà des dossiers bilatéraux, les discussions ont porté sur plusieurs foyers de tension internationaux. Les deux responsables ont échangé sur la guerre en Iran, la situation à Gaza et en Cisjordanie, le conflit en Ukraine ainsi que l'instabilité persistante dans le Sahel. Rabat et Bruxelles ont réaffirmé, à cette occasion, leur attachement commun à un ordre international fondé sur les règles, au multilatéralisme effectif et au respect du droit international.

Mais c'est surtout sur la question du Sahara marocain que cette visite revêt une portée politique particulière. Pour la première fois à ce niveau, Kaja Kallas a exprimé clairement la position commune des vingt-sept États membres de l'Union européenne, estimant qu'« une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables » pour mettre un terme définitif au différend régional.

La cheffe de la diplomatie européenne a rappelé que l'UE appelle désormais l'ensemble des parties à participer aux discussions « sans conditions préalables » et « sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc », en vue d'aboutir à une solution politique définitive. Dans le communiqué conjoint adopté à Rabat, l'Union européenne s'est en outre félicitée de la volonté du Maroc d'expliciter les contours d'une autonomie exercée dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Bruxelles a également salué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle soutient les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel en prenant pour base le plan d'autonomie présenté par le Maroc.

Ce texte considère lui aussi qu'une autonomie véritable constitue l'une des issues les plus réalistes pour parvenir à un règlement durable.

À quelques jours d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité consacrée au dossier du Sahara marocain, cette prise de position européenne apparaît comme un signal diplomatique fort en faveur du Royaume s'inscrivant dans une dynamique internationale plus large, marquée ces derniers mois par le soutien croissant de plusieurs pays européens et africains au plan d'autonomie marocain.