Sénégal: Saint-Louis - Un officiel italien met en relief la richesse de la production agricole du pays

Saint-Louis — Le directeur du bureau de Dakar de l'Italian Trade Agency (ITA), Alessandro Gerbino, a mis en exergue la richesse de la production agricole au Sénégal, relevant qu'il y a encore des marges de développement pour la transformation alimentaire.

"Le Sénégal est très riche en production agricole mais il y a encore des marges de développement pour la transformation alimentaire", a-t-il déclaré. M. Gerbino s'entretenait avec des journalistes, mercredi, en marge d'une rencontre organisée au Ranch de Bango en perspective de la prochaine édition de la foire internationale Cibus Tec. Cet évènement dédié à la technologie alimentaire et les solutions innovantes est prévu du 27 au 30 octobre 2026 à Parme en Italie.

Selon lui, c'est une priorité pour le pays d'améliorer la qualité de la production parce que cela fait partie aussi des objectifs du gouvernement en termes de souveraineté alimentaire. Promoteur de la Foire internationale agricole nord (FIAN), Jean-Jacques Bancal a magnifié la tenue de cette rencontre stratégique entre investisseurs italiens et producteurs sénégalais dans la capitale du Nord. Sept entreprises italiennes ont été présentées lors de cette rencontre, à savoir Tropical Food Machinery (TFM), Greenexta, Lucchini, Engineering, Unitec, Irritec et Areté Srl.

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Ces entreprises font partie du réseau "Italian Agrifood Technology for Africa", une initiative regroupant des leaders italiens de la technologie agricole pour développer des chaînes de valeur durables en Afrique subsaharienne. Cette rencontre qui s'est tenue au Ranch de Bango vise à préparer le Cibus Tec mais aussi à attirer les entreprises sénégalaises, les acteurs du secteur agroalimentaire, ainsi que les visiteurs professionnels intéressés par le marché italien, indique une note de presse.

Italian Trade agency est un organisme gouvernemental chargé de promouvoir l'internationalisation des entreprises italiennes et d'attirer les investissements étrangers en Italie Cibus Tec est un des rendez-vous internationaux majeurs dédiés aux technologies, équipements et solutions pour l'industrie alimentaire.