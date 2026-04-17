Sénégal: Aquaculture - L'ANA inaugure son nouveau bureau régional de Matam

Matam — Le nouveau bureau régional de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), inauguré jeudi, à Matam (nord), va améliorer les conditions de travail des agents et des acteurs de ce secteur, a indiqué Samba Ka, le directeur général de l'ANA.

"Pour rappel, le service régional de l'ANA existe depuis 2014, mais, les agents ne disposaient pas de locaux. Lors de ma première visite, en juillet 2024, nous avions tenu une réunion sous une tente. Aujourd'hui, en moins de deux ans, le bâtiment est là avec trois pièces, un bureau pour le chef, un autre pour le technicien et les administratifs", a-t-il expliqué. Il intervenait au terme de la cérémonie d'inauguration des locaux de l'ANA situés à l'entrée du quartier Nawel, dans la commune de Matam. L'activité a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Matam, chargé du développement, Tafsir Baba Anne.

Ce bureau, a dit M. Ka, permettra de mettre les agents dans de meilleures conditions de travail, de les mettre mieux à l'aise et aussi d'avoir un meilleur encadrement des producteurs. Ces nouveaux locaux ont une grande importance vu la situation stratégique de Matam pour le secteur aquacole, a ajouté le directeur général de l'ANA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous sommes à deux pas du fleuve Sénégal, les nappes sont également pleines, dans une zone habitée par des pécheurs, plus connus sous le nom de 'soubalbé'. L'aquaculture et la pisciculture peuvent jouer un rôle important dans la création d'emplois, mais également contribuer à la sécurité alimentaire", a-t-il fait savoir. Il a ajouté qu'en plus de ce bureau, l'ANA envisage de poursuivre sa dynamique de développer le secteur aquacole dans la région.

M. Ka a annoncé la réalisation de cases, un projet financé à hauteur de 231 millions de francs CFA par le gouvernement du Sénégal, avec la mise en place d'une ferme au niveau du fleuve, la réhabilitation de bassins et la mise en place d'une chambre d'éclosion, pour permettre un accès aux alevins et aux semences pour les producteurs. Dans le cadre du projet Jeunes et écloseries (JECLO), un projet d'un milliard et demi de francs CFA, Matam va bénéficier d'une écloserie pour un financement d'environ 90 millions de francs CFA. Ce sera une manière de servir le secteur et d'augmenter son dynamisme dans la région, selon Samba Ka.