Sénégal: Vers un système portuaire intégré pour améliorer la performance des infrastructures portuaires

Le directeur général du Port autonome de Dakar a réaffirmé, jeudi, à Ziguinchor (sud), la volonté des autorités de mettre en place un système portuaire intégré à l'échelle nationale, en vue de renforcer la coordination et d'améliorer la performance des infrastructures portuaires du Sénégal.

"Le gouvernement a la volonté de mettre en place un système portuaire intégré à l'échelle nationale pour renforcer la coordination et améliorer la performance des infrastructures portuaires du Sénégal", a notamment déclaré Waly Diouf Bodian, en marge de l'installation officielle du chef de département du port de Ziguinchor, en présence des autorités administratives et des chefs de service.

Cette orientation, engagée depuis 2023, vise à permettre au Port autonome de Dakar d'assurer une organisation cohérente des ports régionaux, notamment ceux de Ziguinchor, Kaolack et Saint-Louis, conformément aux standards internationaux en matière de gestion portuaire, a-t-il expliqué.

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M. Bodian a souligné que cette approche ne constitue pas une remise en cause des équilibres territoriaux, mais s'inscrit plutôt dans une logique de coordination nationale, à l'image du fonctionnement administratif du pays, où les régions restent rattachées à une autorité centrale. Dans cette dynamique, les autorités portuaires ont procédé à l'installation du chef du département du port régional de Ziguinchor, une démarche qui s'inscrit dans la continuité des réformes déjà engagées dans d'autres localités, en vue d'assurer une gouvernance harmonisée du secteur.

Le directeur général a insisté sur la nécessité d'une démarche inclusive, fondée sur le dialogue avec l'ensemble des acteurs locaux, afin de conduire les transformations attendues dans le secteur portuaire, tout en privilégiant l'intérêt national sur les considérations particulières.

De son côté, le directeur général du Consortium sénégalais d'activités maritimes (COSAMA), Baba Tall a salué cette initiative. Il a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner le développement du port de Ziguinchor, notamment à travers le transport des produits locaux comme la mangue et l'anacarde, grâce à une flotte de cinq navires.

Il a toutefois insisté sur l'urgence du dragage du fleuve Casamance pour améliorer la capacité nautique du port, tout en rassurant les opérateurs sur la maîtrise des coûts du fret, précisant que des concertations sont en cours pour optimiser l'ensemble de la chaîne logistique, du préacheminement à la distribution finale.